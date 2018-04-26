تولید ۹۰درصدی گل گاوزبان کشور در گیلان/برداشت در اشکورات آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب جهانساز پیش از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه رودسر قطب کشت وپرورش گل گاوزبان است، اظهار کرد: از اردیبهشت ماه حدود چهار هزار خانوار رودسری برداشت گیاه دارویی گل گاوزبان را در ۴۷۰ هکتار از زمین های کشاورزی منطقه اشکورات این شهرستان آغاز کردند.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود این خانوار ها امسال ۲۱۲ تُن گل گاوزبان برداشت کنند، افزود: ۷۰ درصد گل گاوزبان کشور در منطقه اشکورات شهرستان رودسر کشت و تولید می شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان به کشت این محصول داوریی در برخی دیگر از شهرهای استان نیز اشاره کرد و گفت: ۲۵۳ هکتار از زمین های کوهستانی رودبار، املش، سیاهکل و رضوانشهر نیز به صورت پراکنده این گیاه داوریی کشت می شود.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد گل گاوزبان ایران در گیلان تولید می شود، یادآورشد: براساس پیش بینی انجام شده انتظار می رود در سال جاری سه هزار و ۲۵۰ تُن گل گاو زبان تر به ارزش ۳۹۰ میلیارد ریال در گیلان برداشت شود.