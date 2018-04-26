قتل جوان ۲۱ ساله در شهرستان ابهر/ قاتل دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیروی انتظامی استان زنجان، جعفر رحمتی به ماجرای قتل در شهرستان ابهر اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه شب گذشته در شهرستان ابهر یک‌ نفر درپی درگیری فوت شد.

وی به تشریح ماجرای قتل پرداخت و افزود: متاسفانه دو نفر در فضای مجازی درگیر شدند و سرانجام این مشاجره به درگیری فیزیکی کشیده شد.

رئیس پلیس آگاهی استان زنجان با بیان اینکه فرد قاتل و مقتول پسران جوانی بودند، گفت: فرد قاتل در زندان و پرونده در حال بررسی است.

رحمتی با تاسف از اینکه این قتل سر یک بحث ساده شروع شده است، خاطرنشان کرد: از همه جوانان و مردم تقاضا داریم هنگام خشم خود را کنترل کنند تا ماجرا به قتل‌ منجر نشود.