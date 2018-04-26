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۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۰۶

رئیس پلیس آگاهی زنجان خبرداد:

قتل جوان ۲۱ ساله در شهرستان ابهر/ قاتل دستگیر شد

قتل جوان ۲۱ ساله در شهرستان ابهر/ قاتل دستگیر شد

زنجان-رئیس پلیس آگاهی استان زنجان از قتل یک‌ پسر جوان ۲۱ ساله در ابهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری  مهر به نقل از نیروی انتظامی استان زنجان، جعفر رحمتی به ماجرای قتل در شهرستان ابهر اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه شب گذشته در شهرستان ابهر یک‌ نفر درپی درگیری فوت شد.

وی به تشریح ماجرای قتل پرداخت و افزود: متاسفانه دو نفر در فضای مجازی درگیر شدند و سرانجام این مشاجره به درگیری فیزیکی کشیده شد.

رئیس پلیس آگاهی استان زنجان با بیان اینکه فرد قاتل و مقتول پسران جوانی بودند، گفت: فرد قاتل در زندان و پرونده در حال بررسی است.

رحمتی با تاسف از اینکه این قتل سر یک بحث ساده شروع شده است، خاطرنشان کرد: از همه جوانان و مردم تقاضا داریم هنگام خشم خود را کنترل کنند تا ماجرا به قتل‌ منجر نشود.

کد مطلب 4281634

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