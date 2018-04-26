خبرگزاری مهر- گروه استانها: ماجرای باغوحش خرمآباد این روزها به سوژه داغ رسانهها و همچنین مردم تبدیلشده و این در حالی است که هنوز تعیین تکلیف این باغوحش از سوی متولیان امر صورت نگرفته و توپ مسئولیت بین مسئولان «پاسکاری» می شود، تا این روزها خبر از انتقال حیوانات این باغوحش به شهرهای دیگر کشور داده شود.
فرامرز عزیزی مسئول باغوحش خرمآباد در گفتوگو با خبرنگار مهر در سخنانی بابیان اینکه در حال حاضر اداره باغوحش بر عهده دامپزشکی است اظهار داشت: دامپزشکی تلاش میکند که این باغوحش را به بخش خصوصی و یا ادارات دیگر مانند شهرداری و یا همیاری شهرداریها واگذار کند.
حیوانات باغوحش به شهرهای دیگر میروند؟
وی بابیان دامپزشکی حیوانات را در باغوحش نگهداری نمیکند و میخواهد به شهرهای دیگر آنها را بفرستند گفت: استانهایی مانند خوزستان و همدان برای گرفتن حیوانات باغوحش خرمآباد پیشقدم شدهاند.
مسئول باغوحش خرمآباد با تأکید بر اینکه ما طبق روال سابق کار تغذیه، درمان و ... حیوانات را انجام میدهیم عنوان کرد: اما تکلیف ما مشخص نیست و نمیدانیم باغوحش را باید نگهداری کنیم و یا نباید نگهداری کنیم، آیا فردایی برای باغوحش خرمآباد وجود دارد یا ندارد.
عزیزی با تأکید بر اینکه این مسائل موجب شده که دلسرد شویم گفت: درهرصورت ما همچنان نظارت خود را برای باغوحش داریم و تنها کاری که از دست ما برمیآید این بوده که ازنظر تغذیه و درمان مراقب حیوانات باشیم.
وی بابیان اینکه اما گسترش، فعالیت بیشتر و یا افزایش تعداد حیوانات باغوحش را نمیتوانیم انجام دهیم تصریح کرد: طبق دستورالعملهای محیطزیست این باغوحش غیراستاندارد است و برای استاندارد کردن آن واقعاً کاری از دست ما برنمیآید.
خلف وعده شهرداری خرمآباد در تحویل باغوحش
مسئول باغوحش خرمآباد بابیان اینکه دامپزشکی جزء ادارات و سازمانهای حاکمیتی است و وظیفه این اداره نیز «باغوحش داری» نیست تصریح کرد: در کل ایران این اتفاق رخ نداده که دامپزشکی در یک استان و یا یک شهر «باغوحش داری» کرده باشد.
عزیزی با تأکید بر اینکه وظیفه دامپزشکی درمان و پیشگیری از بیماریهای دامی است نه نگهداری از حیاتوحش گفت: بااینوجود واگذاریهای اشتباهی رخداده و اداره باغوحش خرمآباد به گردن دامپزشکی افتاده است.
وی بابیان اینکه در حال حاضر پنج نفر در باغوحش خرمآباد فعالیت دارند و این در حالی است که دامپزشکی ازنظر نیرو در مضیقه است گفت: باغوحش خرمآباد هم غیراستاندارد است و هم ازنظر داشتن امکانات مانند دوربین مداربسته، وسیله دفاعی برای کارگران و ... نیز صفر است و تعداد نیروها نیز در این باغوحش کم است.
مسئول باغوحش خرمآباد بابیان اینکه در باغوحش خرمآباد منبع درآمدی وجود ندارد و نمیتوانیم بلیتفروشی نیز داشته باشیم گفت: همچنین سایر زیرساختهای تفریحی و ... را نیز نمیتوانیم در این باغوحش داشته باشیم تا حداقل از برخی هزینههای آن تأمین شود.
عزیزی بابیان اینکه قرار بود شهرداری و یا همیاری شهرداریها این باغوحش را تحویل بگیرد و این در حالی است که خلف وعده کردند گفت: قرار بود باغوحش خرمآباد در تاریخ ۲۰ اسفندماه سال گذشته به شهرداری واگذار شود اما این اقدام صورت نگرفت.
مردمدوست ندارند باغوحش تعطیل شود
وی بابیان اینکه شرایط نگهداری، تغذیه و درمان حیوانات در باغوحش خرمآباد مطلوب است گفت: اما باغوحش خوزستان یا همدان همه حیوانات باغوحش خرمآباد را میخواهند و هرلحظه محیطزیست استان اراده کند و این اجازه جابجایی حیوانات را داشته باشند حیوانات باغوحش به این استانها منتقل میشود و دیگر یک حیوان نیز در باغوحش خرمآباد نمیماند.
مسئول باغوحش خرمآباد با تأکید بر اینکه مردم خرمآباد دوست ندارند که این باغوحش تعطیل شود بیان داشت: همچنین دانش آموزان همواره از این باغوحش بازدید میکنند و اگر باغوحش خرمآباد تعطیل شود مردم از مسئولان دلسرد میشوند.
عزیزی با تأکید بر اینکه شهرداری این باغوحش را تحویل بگیرد و آن را گسترش بدهد گفت: شهرداری در داخل شهر مکان برای حیوانات باغوحش دارد، باغ پرندگان، آبشار طلایی و ... را میتوانند گسترش دهد و حیوانات را به آنجا انتقال بدهند.
وی بابیان اینکه کل و بز که متعلق به طبیعت خرمآباد و لرستان هستند چرا باید آنها را به خوزستان بفرستند تا در گرمای دزفول تلف شوند گفت: چرا ادارات ما نمیتوانند یک باغوحش را نگهداری کنند.
تغییری در وضعیت باغوحش ندیدهایم
الهام برنا معاون محیطزیست لرستان نیز در این رابطه در گفتوگو با خبرنگار مهر در سخنانی بابیان اینکه اتفاق جدیدی در باغوحش خرمآباد رخ نداده است بیان داشت: طبق مهلتی که محیطزیست داده است تا آخر فروردین باید این باغوحش را تعیین تکلیف شود که تاکنون اتفاق خاصی رخ نداده است.
وی بابیان اینکه معاونت عمرانی استانداری لرستان بعدازاینکه محیطزیست این باغوحش را در ایام نوروز تعطیل کرد مهلت پایان فروردین را برای تعیین تکلیف آن اعلام کرد گفت: تاکنون هیچ گزارش تغییر محسوسی به ما در این رابطه داده نشده است.
معاون محیطزیست لرستان بابیان اینکه تاکنون پروانه بهداشتی برای باغوحش صادر نشده است افزود: ما نیز به همین دلیل ابتدای هفته گذشته از معاونت عمرانی درخواست کردیم که بهطور مجدد جلسهای را برگزار و وضعیت این باغوحش را پیگیری مجدد کنند.
برنا بابیان اینکه اینگونه که شنیدهایم یک متولی جدید برای این باغوحش پیداشده و این سرمایهگذار نیز اعلام کرده که فرصتی برای انجام کار کارشناسی روی این باغوحش به او داده شود بیان داشت: جمعبندی این کار مقررشده که به معاونت عمرانی اعلام شود.
وی بیان داشت: ما منتظر هستیم که سرمایهگذار بررسیهای خود را انجام دهد و به معاونت عمرانی ارائه دهد و درنهایت جلسه مدنظر ما برای تعیین تکلیف کلی این باغوحش برگزار شود.
شهرداری تنها میخواهد «زمان بخرد»
غلامرضا توکلی مدیرکل دامپزشکی لرستان نیز در این رابطه در گفتوگو با خبرنگار مهر در سخنانی اظهار داشت: بر اساس مصوبهای که محیطزیست، شورای شهر، شهردار، معاون استاندار آن را امضا کردهاند مقررشده که از تاریخ ۲۰ فروردینماه ۹۶ شهرداری این باغوحش را تحویل بگیرد.
وی گفت: در جلسه اول که به ریاست معاون سابق استاندار برگزار شد دو ماه فرصت داده شد تا شهرداری این باغوحش را جانمایی کند.
مدیرکل دامپزشکی لرستان با تأکید بر اینکه شهرداری در این رابطه تنها دارد «زمان میخرد» و شاید نخواهد و یا نتواند این باغوحش را نگهداری کند گفت: در تفاهمنامهای که به امضا رسید این حق به اداره کل دامپزشکی داده شد چنانچه در دو ماه مقرر شهرداری باغوحش را تحویل نگرفت میتواند حیوانات را به هر استانی که محیطزیست اعلام کرد و شرایط استاندارد را داشت واگذار کند.
توکلی بابیان اینکه بعد از دو ماه که جلسه با شهردار جدید و معاون جدید استاندار، محیطزیست، شهردار وقت برگزار شد تفاهمنامهای منعقد شد و شهرداری پذیرفت که این باغوحش را تحویل بگیرد بیان داشت: این در حالی است که هنوز این امر تحقق پیدا نکرده و در حال حاضر از سوی محیطزیست کشور دو نامه برای دامپزشکی ارسالشده و اعلامشده که حیوانات را بهطور حتم به استانهایی که شرایط استاندارد را دارد بفرستیم.
نامه محیطزیست برای واگذاری حیوانات به استانهای دیگر
وی بیان داشت: با توجه به اینکه هنوز شهرداری تحویل گرفتن این باغوحش را نپذیرفته است ما این موضوع را به استانداری واگذار کردهایم و در این راستا ۱۰ روز نیز فرصت دادهایم تا در این مدت تکلیف باغوحش روشن شود، در غیر این صورت ما حیوانات را به استانهایی که محیطزیست مشخص کرده است واگذار میکنیم.
مدیرکل دامپزشکی لرستان با تأکید بر اینکه کار دامپزشکی باغوحش داری نیست گفت: دامپزشکی متولی این بوده که مواد غذایی دامی بهصورت سالم وارد خانههای مردم شود و از بیماریهای دام و طیور جلوگیری کند.
توکلی بابیان اینکه دامپزشکی نیرو ندارد و کارهای اصلی خودش را نمیتواند انجام دهد بیان داشت: من همه مشکلات دامپزشکی را در جلسه با استاندار مطرح کردهام و این موضوع را به نمایندگان و رئیس سازمان دامپزشکی اعلام کردهام.
وی بابیان اینکه کار اصلی ما مقابله با بیماریهای واگیردار، دامی و تأمین سلامت مواد غذایی است گفت: ما از کار ذاتی خودداریم دور میشویم و باغوحش اصلاً به ما ارتباطی ندارد.
مدیرکل دامپزشکی لرستان بابیان اینکه اگر نیرو ما داشتیم میپذیرفتیم که باغوحش را نگهداری کنیم گفت: ما توسط محیطزیست کشور تحتفشار هستیم و تاکنون دو نامه از سوی این سازمان برای ما ارسالشده که در اسرع وقت این باغوحش را به استانهای دیگر واگذار کنیم و اگر این کار را انجام ندهیم ما را به دادگاه میفرستند و باید جوابگو باشیم.
توکلی بیان داشت: بالاترین مقام استان، استاندار است و منتظر دستور ایشان هستیم و اگر شهرداری نپذیرد اداره باغوحش را بر عهده بگیرد علیرغم میل باطنی خود مجبور هستیم حیوانات را به استان دیگر واگذار کنیم.
وعدهای که محقق نشد
بنابراین گزارش، باغوحش «کاسیت» خرمآباد به علت عدم رعایت استانداردهای زیستمحیطی و بهداشتی در تاریخ ۵ فروردین٩٧ توسط اداره کل حفاظت محیطزیست استان تعطیل شد و درنهایت در تاریخ هشت فروردینماه امسال این رضا آریایی سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان بود که خبر از بازگشایی این باغوحش را داد.
وی در سخنانی با تأکید بر اینکه پس از تعطیلات نوروز بهصورت کامل در مورد باغوحش خرمآباد تصمیمگیری میشود، افزود: شورای شهر خرمآباد زیر بار مسئولیت باغوحش نرفته است اما اداره کل دامپزشکی لرستان اعلام کرده که میتواند باغوحش را به بخش خصوصی واگذار کند و فرد متقاضی این موضوع را نیز دارد.
آریایی با اشاره به اینکه ما نیز از سرمایهگذاری که باغوحش خرمآباد را بهصورت استاندارد اداره کند، در آن هزینه کند و به مردم خدمات ارائه بدهد و در مقابل بلیت ورود به باغوحش را بفروشد، استقبال میکنیم، گفت: با این اقدام هم برای افراد اشتغالزایی میشود هم به تغذیه، درمان و بهداشت حیوانات باغوحش رسیدگی میشود.
وی بابیان اینکه در حال حاضر اداره کل دامپزشکی لرستان به روال گذشته کار مراقبت و نگهداری از باغوحش خرمآباد را انجام میدهد، تصریح کرد: پس از تعطیلات بهصورت مفصل روی واگذاری باغوحش به بخش خصوصی و نحوه مدیریت آن کار میکنیم.
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