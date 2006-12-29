تساوی پرسپولیس و راه آهن در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر ، در هفته چهاردهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور ( جام خلیج فارس) از ساعت 15/14 دقیقه امروز در ورزشگاه آزادی تهران دو تیم پرسپولیس و راه آهن با قضاوت مسعود مرادی به مصاف هم رفتند.

در نیمه اول این دیدار تیم فوتبال راه آهن شروع خوبی داشت و توانست چند موقعیت خطرناک را در 20 دقیقه ابتدایی این نیمه روی دروازه پرسپولیس خلق کند. در دقیقه 7 این نیمه، تعلل مدافعان پرسپولیس این فرصت را در اختیار احمد جمشیدیان گذاشت تا با پاسی رو به جلو داود حقی را در آستانه دروازه قرار دهد و این بازیکن با ضربه ای آرام و بغل پا دروازه فرشید کریمی را بازکند.

پس از این گل پرسپولیس حملات زیادی را روی دروازه تیم راه آهن پی ریزی کرد که در چند موقعیت نیز تا آستانه باز کردن دروازه تیم حریف پیش رفت اما بازهم ضعف گلزنی در بین بازیکنان این تیم باعث شد نتوانند از این موقعیت ها بدرستی استفاده کنند.

در دقایق پایانی نیمه اول پرسپولیس توسط نیکبخت واحدی به یک گل رسید اما مسعود مرادی با اعلام خطای احسان خرسندی روی مدافع راه آهن این گل را مردود اعلام کرد. اما در دقیقه 44 بالاخره حملات پرسپولیس ثمر داد و احسان خرسندی با استفاده از غفلت مدافعان راه آهن با ضربه ای نه چندان محکم دروازه حریف را باز کرد تا نیمه اول با تساوی یک بر یک به پایان برسد.