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۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۴۷

رییس شورای شهر پیشوا:

بیمارستان تامین اجتماعی در پیشوا راه اندازی می شود

بیمارستان تامین اجتماعی در پیشوا راه اندازی می شود

پیشوا- رییس شورای اسلامی شهر پیشوا از راه اندازی بیمارستان ۲۵ تخت خوابی در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی طباطبایی ظهر پنجشنبه در جلسه هم فکری شهرداری و اعضای شورای شهر با اصحاب رسانه در آستانه روز شورا بیان داشت: شهر پیشوا در ۴۵ کیلومتری تهران است و جای تاسف دارد که هنوز یک تخت بیمارستانی هم در این شهرستان وجود ندارد.

وی گفت: به زودی بیمارستان ۲۵ تخت خوابی تامین اجتماعی در شهرستان پیشوا راه اندازی می شود تا دیگر لازم نباشد مردم به خاطر بیماری مسافت طولانی را تا ورامین یا شهرری طی کنند.

طباطبایی اظهار داشت: کار شورا تسهیل، تسریع و اعتماد سازی در کار مردم است و اعضای شورا نماینده مردم هستند و باید در ادارات کار مردم را پیگیری کنند تا مردم ثمره آن را ببینند.

رییس شورای شهر پیشوا گفت: نمایندگان شورا تصمیماتی بگیرند که به نفع شهر باشد و درخواستی که دارم این است که اعضای شورا افتخار کنند کارهای مردم را در زمان کم و با همت بالا انجام دهند.

وی ادامه داد: بنا بر این شده است ۸ متر مکعب از آب پسماند شهرری به شهرستان پیشوا اختصاص پیدا کند.

این مسئول اضافه کرد: مردم پیشوا قانع هستند و به همین خاطر زندگی مرفه دارند، انسجام شورا مشکلات این شهر را حل خواهد کرد و باید در کارها عدالت گستری لحاظ شود.

رییس شورای شهر پیشوا گفت: به محله های محروم بیشتر توجه شود و توسعه فضای سبز  با نگاه عدالت گستری در سطح شهر تقسیم شود.

کد مطلب 4281710

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