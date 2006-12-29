بازدید داوودی از خط لوله انتقال گاز عسلویه به سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سیستان و بلوچستان، دکتر پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور همچنین پس از این بازدید، ‌با حضور در سد "سارادان" ( سد خاکی با هسته رسی ) واقع در شمال شرق ایرنشهر، از نزدیک در جریان مراحل احداث این پروژه قرار گرفت.

داوودی وهیات همراه همچنین در سفر یک روزه خود به چابهار از منطقه آزاد وپروژه‌های انجام شده و در دست اقدام این منطقه بازدید کردند .

در سفر معاون‌ اول رئیس جمهور وهیات همراه به چابهار، استاندار و نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان این هیات را همراهی می ‌کنند.

این سد که در صورت تکمیل، یکی از سدهای مهم استان سیستان و بلوچستان خواهد بود، با 373 متر طول تاج و حداکثر عمق 19 متر آب بندی، و همچنین گنجایش 3/9 میلیون متر مکعب در مخزن، دریاچه ای به مساحت 165 هکتار خواهد داشت.

در جریان بازدید معاون اول رئیس جمهوراز این سد، به گفته دست اندرکاران تا کنون 5/2 میلیارد تومان برای این پروژه دریافت شده که جهت تکمیل آن 5 میلیارد تومان دیگر نیاز است. این سد حداقل توانایی حفظ هزار خانواده در محوطه شمال شرقی ایرانشهر را خواهد داشت.

در این بازدید همچنین پرویز فتاح وزیر نیرو و رحمتی وزیر راه، توضیحاتی را در این خصوص به معاون اول رئیس جمهور ارائه کردند.

داووی پس از بازدید از سد "سارادان" و حضور در منطقه آزاد چابهار، از کارخانه آب شیرین کن "کنارک" نیز بازدید کرد.

بازدید از اسکله چابهار برنامه دیگر دومین روز سفر معاون اول رئیس جمهور به استان سیستان و بلوچستان بود که در جریان این بازدید مسئولان دست اندرکار پروژه اسکله چابهار توضیحات لازم به وی ارائه کردند.

در حال حاضر جلسه شورای اداری چابهار،‌ جهت بررسی مصوبات هیات دولت در محل فرمانداری این شهرستان در حال برگزاری است.

معاون اول رئیس جمهور پس از برگزاری این جلسه و شرکت در یک نشست خبری، فرودگاه چابهار را به تهران بازخواهد گشت.