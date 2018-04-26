به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک منبع وابسته به دولت آلمان امروز پنجشنبه گفت: پیشنهاد تازه امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره برجام برمبنای حفظ توافق موجود و افزودن عناصر جدید به آن بنا شده است.

درحالیکه هفته آینده آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان برای متقاعد کردن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، عازم واشنگتن است، این منبع آگاه گفت: طرح ماکرون بر فرضیه حفظ توافق در شکل فعلی و افزودن عناصر جدید استوار است.

وی تاکید کرد: از دید آلمان، توافق باید حفظ شود.

گفتنی است ماکرون دیروز در ادامه سفر به واشنگتن، در جمع اعضای کنگره آمریکا مدعی شد: نباید برجام را بدون دلیل موجه رها کنیم. بلکه شما باید درباره یک توافق جامع تر که نگرانی هایتان را پوشش دهد کار کنید؛ توافقی که بر مبنای ۴ محور باشد اعم از توافق کنونی، فعالیت هسته ای ایران پس از سال ۲۰۲۵ تا مطمئن شویم ایران فعالیت هسته ای ندارد، مهار نفوذ نظامی ایران در منطقه و نظارت بر فعالیت های موشکی تهران.

این درحالی است که «برایان هوک» سرپرست تیم آمریکا برای گفتگو با کشورهای اروپائی درباره برجام، دیروز چهارشنبه در اظهاراتی اعلام کرد که کاخ سفید خواستار دستیابی به توافق مکمل است!

وی مدعی شد: اگر به تاریخچه کنترل تسلیحات بنگریم، مشخص است که منظور بهبود شرایط توافق پیشین با تکمیل آن تحت توافقی دیگر است.