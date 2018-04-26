کتابخانه تخصصی خلیج فارس در بندرعباس افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از فرهنگ و ارشاد هرمزگان، علیرضا درویش نژاد گفت: یکی از دغدغه های همیشگی و تاریخی محققان و نویسندگان حوزه خلیج فارس، دستیابی به مراکزی بوده که در آنجا این امکان برای آنها فراهم باشد که با توجه به گستردگی و تنوع موضوعات حوزه خلیج فارس بتوانند در یک جایگاه مشخص و یک جا به منابع مکتوب و یا دیجیتال دسترسی داشته و این آثار متنوع و پراکنده در مکانی آرشیو و برای استفاده علاقمندان در اختیار آنها قرار داده شود.

وی افزود : حساسیت موضوع خلیج فارس و غیرت ملی و تاریخی محققان در داخل و خارج از کشور باعث شده بحمد الله هر ساله بر میزان تولید آثار مربوط به خلیج فارس و چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی افزوده شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان بیان داشت : گردآوری و آرشیو این آثار در یک مجموعه تخصصی یکی از آرزوهای اهالی مطالعه و تحقیق و فعالیت در این زمینه بوده که تأسیس کتابخانه تخصصی خلیج فارس قدمی کوچک برای دستیابی به این هدف است.

درویش نژاد بیان کرد : این کتابخانه تخصصی به اهتمام انجمن نویسندگان و مولفان هرمزگان و مساعدت های مناسب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان و مراکز تخصصی و تحقیقاتی و دانشگاهی مربوطه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد : این کتابخانه که همزمان با روز ملی خلیج فارس افتتاح می گردد در دو بخش آثار منابع کتابی که بالغ بر ۱۸۰۰ کتاب چاپی و حدود۲۰۰۰ کتاب دیجیتالی در حوزه های مختلف مطالعاتی خلیج فارس از جمله: فرهنگی، تاریخی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی و ... است که طبقه بندی گردیده اند.

درویش نژاد اظهار داشت : آثار دیگری نیز در بخش مقالات جمع آوری گردیده است که با زبان های مختلف می تواند مورد استفاده محققین و اندیشمندان قرار گیرد.

وی در پایان گفت : البته با توجه به اینکه برخی از آثار ارزشمند و قدیمی در حوزه خلیج فارس در کتاب خانه های شخصی نگهداری می شوند، این کتاب خانه تخصصی آمادگی دارد این آثار را به نام اهدا کننده در این کتابخانه نگهداری و فرصت بهره برداری برای استفاده کنندگان را فراهم سازد.

گفتنی است : افتتاحیه هشتمین جشنواره بین المللی فرهنگی – هنری خلیج فارس با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دهم اردیبهشت ساعت ۱۰ صبح در تالار شهید آوینی برگزار می شود.