مدال آوران و قهرمان ورزش همدان در سال ۹۵ و ۹۶ تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رسول منعم روز پنجشنبه در آیین تجلیل از قهرمانان فراملی همدان در ۲ سال گذشته اظهار داشت: در بخش ورزش قهرمانی در سال گذشته ۸۹۹ مدال کشوری توسط ورزشکاران استانهمدان کسب شد و در ورزش همگانی نیز در سال گذشته ۲۶ درصد از جمعیت استان در ورزش همگانی فعال بودند که این آمار از میانگین کشوری بالاتر است.
وی افزود: در سال ۲۰۱۸ شهر همدان بهعنوان پایتخت گردشگری آسیا انتخاب شد که فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای همدان به مردم کشور و جهانیان است.
مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان بابیان اینکه سال گذشته ۸۵ مدال رنگارنگ در رقابتهای فراملی توسط قهرمانان استانهمدان در رشتههای مختلف کسب شد، گفت: ۱۶ مدال از این تعداد نشان فراملی کسبشده در رقابتهای جهانی و ۳۶ مدال آسیایی است.
منعم خاطرنشان کرد: ۸۶ عنوان تیمی در رقابتهای قهرمانی کشور نیز از دیگر افتخارات ورزش استانهمدان در سال گذشته بود.
وی با اشاره به بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ بیان کرد: ۴۳ ورزشکار همدانی شانس حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا اندونزی را دارند.
مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان عنوان کرد: همچنین دستگاه ورزش هدف خود را در سال ۲۰۱۸ حمایت از رویداد همدان ۲۰۱۸ قرار داده است.
معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان کشور نیز در این مراسم گفت: کسب میزبانیهای بینالمللی به رونق تورسیم ورزشی کمک شایانی میکند و انتظار میرود در همدان نیز با توجه به رویداد همدان ۲۰۱۸ به این مهم توجه شود.
محمدرضا داورزنی افزود: تاریخ همدان مملو از افتخارآفرینان در عرصههای مختلف است و در جنگ تحمیلی نیز شاهد رشادتهای سرداران بزرگ این استان بودهایم.
وی بابیان اینکه هیئتهای ورزشی بهصورت داوطلبانه در راستای توسعه امر ورزش تلاش میکنند، بیان کرد: هماینک ۵۰ هزار نفر در قالب مسئولیت در هیئتهای ورزشی استانها، ایثارگرایانه و با عشق و علاقه در خدمت توسعه ورزش هستند.
داورزنی یادآور شد: هماکنون ۱۴ هزار هیئت در سطح شهرستانها و یک هزار و ۴۰۰ هیئت در سطح استانها در رشتههای مختلف ورزشی فعال هستند.
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