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۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۰۳

دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور:

۹۰ هزار خیر در بخش بهداشت و درمان کشور فعالیت می کنند

۹۰ هزار خیر در بخش بهداشت و درمان کشور فعالیت می کنند

شهرکرد- دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور گفت: ۹۰ هزار خیر در بخش بهداشت و درمان کشور فعالیت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی شهریاری ظهر پنج شنبه در مراسم کلنگ زنی بیمارستان یک هزار تختخوابی شهرکرد با اشاره به اینکه ۹۰ هزار خیر در بخش بهداشت و درمان کشور فعالیت می کنند، اظهار داشت: این خیران عضو مجمع خیران سلامت کشور هستند و در فعالیت های خیری بخش بهداشت و درمان فعالیت می کنند.

وی عنوان کرد:  ۶۰ هزار میلیارد ریال توسط خیران سلامت در کشور هزینه شده است.

۶۰ هزار میلیارد ریال توسط خیران سلامت در کشور هزینه شده است

دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور بیان کرد: این میزان کمک خیران طی ۱۰ سال گذشته در بخش های درمان و بهداشت و احداث پروژه های بهداشت و درمان هزینه شده است.

وی بیان کرد: توسعه خدمات درمانی در مناطق محروم از مهمترین اهداف مجمع خیرین سلامت کشور است.

دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور بیان کرد: بهره گیری از ظرفیت های خیران نقش  مهمی در بهبود ارائه خدمات درمانی و بهداشتی در سطح کشور دارد.

وی بیان کرد: احداث بیمارستان در نقاط محروم کشور ضرری است و باید تلاش کرد که مردم در نقاط محرم کشور نیز از خدمات درمانی مطلوب بهره مند شوند.

کد مطلب 4281743

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