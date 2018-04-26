به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی شهریاری ظهر پنج شنبه در مراسم کلنگ زنی بیمارستان یک هزار تختخوابی شهرکرد با اشاره به اینکه ۹۰ هزار خیر در بخش بهداشت و درمان کشور فعالیت می کنند، اظهار داشت: این خیران عضو مجمع خیران سلامت کشور هستند و در فعالیت های خیری بخش بهداشت و درمان فعالیت می کنند.

وی عنوان کرد: ۶۰ هزار میلیارد ریال توسط خیران سلامت در کشور هزینه شده است.

۶۰ هزار میلیارد ریال توسط خیران سلامت در کشور هزینه شده است

دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور بیان کرد: این میزان کمک خیران طی ۱۰ سال گذشته در بخش های درمان و بهداشت و احداث پروژه های بهداشت و درمان هزینه شده است.

وی بیان کرد: توسعه خدمات درمانی در مناطق محروم از مهمترین اهداف مجمع خیرین سلامت کشور است.

دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور بیان کرد: بهره گیری از ظرفیت های خیران نقش مهمی در بهبود ارائه خدمات درمانی و بهداشتی در سطح کشور دارد.

وی بیان کرد: احداث بیمارستان در نقاط محروم کشور ضرری است و باید تلاش کرد که مردم در نقاط محرم کشور نیز از خدمات درمانی مطلوب بهره مند شوند.