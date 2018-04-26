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۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۵۴

۳ خواهر بحرینی به ۳ سال حبس محکوم شدند

۳ خواهر بحرینی به ۳ سال حبس محکوم شدند

دادگاه بحرین سه خواهر را به اتهام پناه دادن به همسران خود که به دلیل اتهامات سیاسی تحت تعقیب بودند محکوم به تحمل ۳ سال حبس کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر، دادگاه بحرین صبح امروز (پنجشنبه) با وارد ندانستن درخواست تجدید نظر در حکم صادره علیه سه خواهر به نامهای «فاطمه، ایمان و آمال عبدالله علی» از اهالی منطقه الدراز آنها را بر اساس اتهامات سیاسی محکوم به تحمل ۳ سال حبس کرد.

این سه خواهر به همراه همسر یکی از آنها در جریان حمله نیروهای امنیتی آل خلیقه به منازل اهالی منطقه الدراز (محل سکونت آیت الله عیسی قاسم رهبر نهضت اسلامی بحرین که در محاصره است) در ماه ژوئن سال ۲۰۱۷ (خرداد ۱۳۹۶) بازداشت شده بودند.

دادگاه بحرین این سه خواهر را متهم کرده است که به همسران خود که بنا به اتهامات سیاسی تحت تعقیب بوده پناه داده اند!

این دادگاه هم چنین پس از چند ماه بازداشت، دو تن از این سه خواهر را موقتا با پرداخت وثیقه آزاد نمود که اکنون با صدور حکم نهایی مجددا بازداشت خواهند شد.

کد مطلب 4281758

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