به گزارش خبرنگار مهر، سید علی موسوی گرمارودی پیش از ظهر پنج‌شنبه در آیین رونمایی از پروژه بزرگ «طنین وحی» اظهار داشت: شاید بسیاری از مسلمان در طول سال بارها و بارها قرآن کریم را تلاوت کند اما توفیق توجه به ترجمه قرآن کریم را نداشته باشد.

وی با بیان اینکه درک ژرفای قرآن کریم با توجه، در ترجمه و متن قرآن امکان‌پذیر است، افزود: در ترجمه یک متن ابتدا باید به خوبی آن را درک کرد تا بتوان به درستی آن را به زبان مقصد ترجمه کرد.

رعایت ادب وحی در ترجمه قرآن کریم

مترجم قرآن کریم با اشاره به اینکه ترجمه قرآن کریم سخت و با دیگر ترجمه‌ها متفاوت است، گفت: این کتاب متنی از آفریدگار است و ترجمه توسط آفریده انجام شده است، بر این اساس در ترجمه قرآن کریم رعایت ادب وحی مترجم را ناگزیر می‌کند که هر چه ممکن است امانت را پاس بدارد.

وی با اشاره به تجارب خود در ارتباط با ترجمه قرآن کریم بیان داشت: گاهی در وسط ترجمه قرآن از شدت شگفتی و یا شوق قلم را بر زمین نهاده به درگاه پروردگار سبحان سجده می‌کردم.

آیات رحمت از دیگر آیات قرآنی بیشتر است

گرمارودی اضافه کرد: وقتی به شمارشی دقیق از آیات روشن رحمت در قرآن کریم انجام دادن متوجه این نکته شدم که این آیات بسیار بیشتر از دیگر موضوعات قرآن است، آیاتی که خداود بنده خود را فرامی‌خواند و هیج نوع راندن از درگاه الهی مطرح نیست.

گفتنی است آیین رونمایی از نرم افزار قرآنی «طنین وحی» صبح امروز با حضور جمعی از مسئولان، علما و روحانیون در سالن اهل البیت (ع) واقع در خیابان فرشادی برگزار شد.