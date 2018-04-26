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۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۰۷

نماینده گناباد در مجلس شورای اسلامی:

ساخت ترمینال فرودگاه گناباد طی ۱۰ روز آینده آغاز می شود

ساخت ترمینال فرودگاه گناباد طی ۱۰ روز آینده آغاز می شود

گناباد- نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی گفت: ساخت ترمینال فرودگاه گناباد طی ۱۰ روز آینده آغاز می شود و باند این فرودگاه نیز تکمیل شده و می تواند هواپیماهای سبک را پذیرا باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنایی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح سالن ورزشی مجتمع آموزش عالی گناباد اظهار کرد: به برکت نظام جمهوری اسلامی امیدی در دل مردم در شهرستان ها ایجاد شده است.

وی افزود: شهرستان گناباد به عنوان یک عنوان یک شهر دانشجویی در کشور مطرح است و در حال حاضر ۳۰۰ دانشجو پزشکی در دانشگاه این شهر در حال تحصیل هستند.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: دولت و مجلس شورای اسلامی در حوزه های مختلف آموزشی توجه ویژه ای دارند و فقط در گناباد برای آموزش بهتر و درمان مردم ۸۰ میلیارد تومان در بیمارستان آموزشی و درمانی بهلول هزینه شده است.

بنایی زیرساخت های خوب گناباد را یکی از ظرفیت های این شهر در جذب دانشجو دانست و افزود: ساخت ترمینال فرودگاه گناباد طی ۱۰ روز آینده آغاز می شود و باند این فرودگاه نیز تکمیل شده و می تواند هواپیماهای سبک را پذیرا باشد.

وی افزود: راه آهن گناباد نیز که طی چند وقت اخیر رشد خوبی داشته به ۳۰ درصد پیشرفت رسیده و در حوزه کشاورزی نیز مبلغ ۸ میلیارد تومان برای قنوات  گناباد و بجستان پیش بینی شده است.

نماینده گناباد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: گناباد همیشه در کنکور سراسری رتبه های خوبی داشته و استعداد های این شهرستان در رشته های خوبی پذیرش شده اند به صورتی که سال گذشته ۵۳ دانش آموز گنابادی در رشته پزشکی قبول شده اند.

بنایی تصریح کرد: شرایط دانشگاهی گناباد و سطح بالای علمی دانش آموزان آن باعث شده تا پیشرفت دانشگاه های این شهرستان به یک مطالبه مردمی تبدیل شود.

کد مطلب 4281769

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