ترافیک در محور هراز و کندوان عادی و روان است

محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین شرایط جوی و ترافیک محورهای مواصلاتی و کوهستانی استان با بیان اینکه وضعیت جوی محور هراز و کندوان صاف است، وضعیت ترافیک در این محور را بعدازظهر پنجشنبه عادی و روان اعلام کرد.
وی همچنین بیان اینکه ترافیک در محور سوادکوه و کیاسر نیز عادی و روان است گفت: وضعیت جوی این محورها نیز صاف است و در محور کناره نیز شاهد ترافیک عادی هستیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام پلیس راه مازندران، آمدوشد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ تا ۲۴ فردا جمعه هفتم اردیبهشت از کرج به مرزنآباد ممنوع است و با اعلام مأموران پلیسراه درمحل، آمد وشد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ فردا تا ۲۴ از مرزنآباد به کرج یکطرفه خواهد شد.
همچنین رفتوآمد همه کامیونها و کامیونتها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ امروز از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه ششم و هفتم اردیبهشت از جاده هراز ممنوع است.
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