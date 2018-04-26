به گزارش خبرنگار، اکبر بهنام جو ظهر پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی نمایندگان و مدیران ICT استان با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: رونق و توسعه تمام حوزه های اقتصادی و تولیدی در گرو توسعه ارتباطات است.

وی با بیان اینکه نیازهای استان اردبیل در حوزه فناوری اطلاعات هدف گذاری شده است، بحث ایجاد اینترنت پر سرعت در روستاها، ایجاد دیتا سنتر، رفع رومینگ در مناطق مرزی و تقویت آنتن گوشی های همراه در مسیرهای مواصلاتی کوهستانی و روستایی را از نیازهای استان در سفر وزیر ارتباطات برشمرد.

استاندار اردبیل همچنین اجرای همزمان احداث فیبر نوری در مسیر راه آهن اردبیل - میانه که تا پایان دولت دوازدهم به اتمام می رسد را خواستار شد.

وی با تاکید بر اینکه برنامه های دولت در این استان تحقق پذیر است، افزود: برنامه هایی که در این سفر بررسی و تدوین می شود در واقع پیش برنامه های اجرایی و عملیاتی قبل از سفر ریاست جمهوری خواهد بود و مورد ارزیابی قرار می گیرد.

به گفته بهنام جو سفر اولین وزیر دولت دوازدهم به اردبیل نشان از توجه دولت به استان اردبیل است و با اهتمام ویژه تیم اجرایی برنامه های دولت در این استان تحقق خواهد یافت.