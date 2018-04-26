به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رجایی ظهر پنجشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: امسال با کاهش قابل توجه میزان بارندگی‌ها با کمبودهایی در زمینه تامین آب کشاورزی روبرو هستیم.

وی با اشاره به اینکه برداشت بی‌رویه از دشت‌های استان نیز باعث تقویت بحران بی‌آبی شده است، تصریح کرد: استان بوشهر در زمینه تامین آب کشاورزی، صنعت و بخش‌های عمومی وضعیت مناسبی را ندارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر از شور شدن چاه‌های استان به علت خشکسالی‌های پیاپی خبر داد و افزود: به منظور بهبود این وضعیت طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در دشت‌های استان در دست اجرا است.

وی با اشاره به ممنوعیت توسعه باغات استان بوشهر به علت کاهش میزان منابع آبی، اضافه کرد: اجرای طرح تحول کشاورزی در باغات نخیلات استان بوشهر زمینه افزایش دو برابری تولید را فراهم خواهد کرد.

رجایی بر لزوم ساماندهی وضعیت کانال‌های آبیاری استان بوشهر به ویژه کانال‌های خاکی تاکید کرد و افزود: با اجرای این برنامه‌ها زمینه کاهش هدررفت آب مورد استفاده فراهم خواهد شد.