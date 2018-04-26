خدمات بهداشتی و درمانی در بردخون گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اخلاقی بعد از ظهر پنجشنبه در بازدید از مرکز جامع سلامت بخش بردخون و در جمع کارکنان اظهار داشت: حوزه بهداشت و درمان خدمات و فعالیت‌های چشمگیری دارد که نیاز است این خدمات و عناوین فعالیت‌ها به آگاهی مردم برسد.

وی با تقدیر از دست‌اندرکاران بهداشت و درمان بخش بردخون، گفت: سلامتی از ارکان مهم جامعه است که باید پوشش سلامت برای همه اقشار بدون تبعیض اختصاص یابد.

اخلاقی با بیان اینکه زنگ خطر برای بیماری های غیرواگیر به صدا در آمده، افزود: طرح تحول سلامت هزینه ها را کاهش داده تا مردم نگران هزینه های درمانی اضافی نشوند اما پیشگیری در همه حال رعایت شود.

بخشدار بردخون با تأکید بر رعایت و اصلاح الگوی غذایی، گفت: برگزاری کلاس‌های آموزش بهداشت، بیان آلودگی‌ها، مصرف سبزی و میوه، کنترل استرس، ترویج ورزش و تحرک موجب افزایش سلامت در بین افراد می شود.

اخلاقی با اشاره به اینکه بیماری موجب فقر و انزوای افراد در جامعه می شود، ابراز داشت: کمبود امکانات نداریم اما شیوه استفاده از امکانات و آگاهی مردم از چگونگی مبارزه با بیماری‌ها مهم است.

بخشدار بردخون که به مناسبت هفته سلامت در مرکز سلامت سردار شهید بردستانی حضور یافته بود در بین بیماران و مراجعان مرکز نیز حضور یافت و ضمن اطلاع از نحوه خدمت رسانی، برای آنان آرزوی سلامتی کرد.