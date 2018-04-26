مشکلات داخلی چالشی برای اقتصاد کشور شده است

به گزارش خبرنگار مهر، جمال رازقی عصر پنجشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان فارس افزود: وضعیت اقتصادی و بحران اشتغال نشان دهنده قوانین اشتباه، زیادی و یا دولت بد اجرا کرده که باز هم مجلس نظارت نکرده است.

وی ادامه داد: امروز آوار ۵۰ ساله برسر اقتصاد است و به جای تولید اشتغال نشانه رفته است و این توزیع اشتباه پول مشکل آفرین شده است.

عضو شورای عالی کار کشور تصریح کرد: بحران قیمت تمام شده نیز تمامی ندارد و همه این مشکلات را آمریکا ایجاد نکرده است و ترامپ داخلی زیاد داریم که کشور را با مشکل مواجه کند.

رازقی تاکید کرد: سیاست هایی که تا به امروز برقرار شده تابه امروز جواب مثبت نداده چون اگر داده بود وضعیت چنین نبود.

وی یادآور شد: اداره کار نباید آمار اشتغال دهد وزارت کار به وظیفه خودش بپردازد بهتر است.