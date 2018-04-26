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۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۷:۱۸

عضو شورای عالی کار کشور:

مشکلات داخلی چالشی برای اقتصاد کشور شده است

مشکلات داخلی چالشی برای اقتصاد کشور شده است

شیراز _ عضو شورای عالی کار کشور گفت: تمامی مشکلات اقتصادی امروز کشور به گردن آمریکا نیست زیرا مشکلات داخلی نیز در کشور زیاد است که چالش اقتصادی ایجاد می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمال رازقی عصر پنجشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان فارس افزود: وضعیت اقتصادی و بحران اشتغال نشان دهنده قوانین اشتباه، زیادی و یا دولت بد اجرا کرده که باز هم مجلس نظارت نکرده است.

وی ادامه داد: امروز آوار ۵۰ ساله برسر اقتصاد است و به جای تولید اشتغال نشانه رفته است و این توزیع اشتباه پول مشکل آفرین شده است.

عضو شورای عالی کار کشور تصریح کرد: بحران قیمت تمام شده نیز تمامی ندارد و همه این مشکلات را آمریکا ایجاد نکرده است و ترامپ داخلی زیاد داریم که کشور را با مشکل مواجه کند.

رازقی تاکید کرد: سیاست هایی که تا به امروز برقرار شده تابه امروز جواب مثبت نداده چون اگر داده بود وضعیت چنین نبود.

وی یادآور شد: اداره کار نباید آمار اشتغال دهد وزارت کار به وظیفه خودش بپردازد بهتر است.

کد مطلب 4281868

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