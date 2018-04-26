به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بانک عصر امروز پنج شنبه در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مدیران اجرایی اقتصادی کشور با مسئولین آذربایجان شرقی و منطقه آزاد ارس و ستاد اقتصادی مقاومتی ارس با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات تولیدکنندگان مناطق آزاد تجاری از طریق دولت و بخشی دیگر از طریق قانون گذاری مجلس قابل حل است، اظهار کرد: اگر کارت های بازرگانی در خود مناطق آزاد تجاری کشور صادر شود بخش عمده مشکلات سرمایه گذاران و تولیدکنندگان رفع می شود.

وی بر لزوم ایجاد ثبات در فعالیت سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و تجار تاکید کرد و افزود: اگر می خواهیم ثبات در فعالیت های فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران حاکم باشد و آنها به مناطق آزاد اعتماد کنند بایستی تسهیل گر باشیم.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید بر اینکه مناطق آزاد تجاری راه تنفس اقتصاد کشور هستند، گفت: امیدواریم تعامل و همدلی که بین دولت و مجلس وجود دارد و رویکردهای حاکم، منجر به توسعه مناطق آزاد تجاری شود.

بانک تاکید کرد: ما مبادی قاچاق کالا که عمدتاً نگاه ها به سوی مناطق آزاد می شود را بسته ایم و اگر موردی از قاچاق کالا در مناطق آزاد تجاری دیده شود مطمئناً با جدیت برخورد می کنیم.

مشاور رئیس جمهور با ذکر اینکه سرمایه گذاری که در مناطق آزاد فعالیت می کند به قانون اداره کرد مناطق آزاد اعتماد کرده است، بیان کرد: عدم اجرای هر یک از بخش های قانون می تواند فعالان اقتصادی را مایوس کند.

وی اضافه کرد: اگر مناطق آزاد را به عنوان یک راه تنفس در اقتصاد کشور می دانیم، باید کاری کنیم که این مناطق تقویت شوند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یادآور شد: سامانه جامع و یکپارچه گمرکی که در منطقه آزاد ارس نیز فعال شده است می تواند به وحدت رویه گمرکی در تمام مناطق آزاد کشور کمک کند.

بانک گفت: بخشی از مشکلات مناطق آزاد در حوزه قوانین و مقررات است که با مساعدت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، می توان این مشکلات را به راحتی و با تغییر قوانین مرتفع کرد.