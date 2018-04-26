هزینه های دریافتی از مردم برای درمان کاهش پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حریرچی عصر پنجشنبه در مراسم متمرکز افتتاح و کلنگ‌زنی ۳۰ پروژه بهداشتی و درمانی در استان گلستان اظهار کرد: سالانه حدود هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار صرف سلامت مردم در جهان می‌شود و گرچه این میزان آمار بالایی است اما توزیع عادلانه‌ای ندارد.

وی با بیان اینکه طی چهار دهه گذشته امید به زندگی در کشور از ۵۰ سال به ۷۵.۶ سال افزایش پیدا کرده، افزود: امید به زندگی سالم در بین ایرانیان هم به بیش از ۶۰ سال رسیده است.

حریرچی ادامه داد: ۸۰ درصد مردم ایران توانایی مراجعه به بخش دولتی را دارند و ما باید تلاش کنیم هزینه‌هایی که از جیب مردم در زمان دریافت خدمات، پرداخت می‌شود کاهش پیدا کند.

وی افزود: بدترین نوع پرداخت در نظام سلامت، پرداخت در موقع دریافت خدمت بوده و در دنیا میزان متوسط پرداختی از جیب شهروندان ۲۳.۸ درصد است.

حریرچی تصریح کرد: قبل از طرح تحول سلامت این میزان پرداختی در کشور ۵۰ تا ۵۸ درصد بود اما بعد از اجرای طرح تحول سلامت و به کمک دولت و مجلس این آمار را به ۳۷.۷ درصد رساندیم، اما همچنان از آمار متوسط دنیا بالاتر هستیم.

وی با بیان اینکه یکی از هدف‌گذاری‌های اصلی وزارت بهداشت این است که نگذاریم فردی به علت هزینه‌های سلامت، متحمل هزینه‌های مشکل زا یا فقرزا شود، ادامه داد: به همین دلیل باید خدماتی مطابق وسع مالی مردم فراهم کنیم.

حریرچی خطاب به مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان اظهار کرد: باید در استان گلستان کاری انجام شود که هیچ فردی گلستانی از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب با هر مذهب و قومیت و نژادی که هست خدمات درمانی مورد نیازش را دریافت کند.