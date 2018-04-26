عده ای تلاش می کنند وجهه سپاه را بین مردم از بین ببرند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله احمد جنتی پنجشنبه شب در اجلاس روئسای سازمان تبلیغات اسلامی کشور در مشهد اظهارکرد: کسی منکر مشکلات اقتصادی مردم نیست اما نباید دست آوردهای ۴۰ سال گذشته انقلاب را نادیده بگیریم.

وی افزود: در طول سال های پس از انقلاب توانستیم با همه فشارها، تحریم ها و جنگ هشت ساله روی پای خودمان بایستیم که این استقامت در دنیا بی سابقه است.

رئیس مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: همه این پیروزی ها با توکل بر خداوند متعال و راهنمایی های امام راحل محقق شد. در این مسیر نقش سپاه پاسداران بسیار حایز اهمیت است.

جنتی بیان کرد: سپاه در اوایل انقلاب از تجزیه کشور توسط گروه های مختلف جلوگیری کرد و افراد موفقی در این نهاد از جمله سردار سلیمانی پرورش یافتند.

وی تاکید کرد: در شرایط فعلی عده ای تلاش می کنند با سخنان مختلف به سپاه حمله کرده و وجهه این نیرو را در بین مردم از بین ببرند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: باید بدانیم اگر سپاه نبود داعش کشور عراق و سوریه را تصرف کرده بود و ما باید در کشورمان با تکفیری ها می جنگیدیم و حالا عده ای به این نهاد هجمه کرده و به بدگویی می پردازند.

جنتی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم اظهارکرد: دشمن تلاش می کند از مسیر مشکلات مردم به اهداف خود دست یابد وبه ولایت فقیه ضربه بزند. مسئولان کشور نباید در حل مشکلات مردم کوتاهی کنند زیرا مردم با تمام توان ۴۰ سال پای انقلاب ایستاده اند.

وی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب برای حل مشکلات اقتصادی کشور موضوع تولید ملی را مطرح کردند که باید مورد توجه قرار گیرد. توجه به اقتصاد مقاومتی راهکار عبور از بحران اقتصادی است.

رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: جلوگیری از قاچاق و تقویت سرمایه گذاری داخلی موضوع بسیار مهمی است وباید تولید داخل حمایت شود.