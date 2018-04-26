به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جامعه المصطفی العالمیه، حجت الاسلام علی عباسی عصر پنج‌شنبه در بیست و چهارمین اجلاس سراسری اساتید جامعه المصطفی العالمیه با موضوع نقش اساتید در اجرای موفق طرح تحول نظام جامع آموزشی المصطفی، با بیان این که مطالب ارزشمندی در این اجلاس توسط اساتید محترم مطرح شد، ابراز داشت: مقرر شده تا در کمیسیون‌های آموزشی سر فصل رشته‌های دوره کارشناسی تا پایان خردادماه نهایی و تا پایان مردادماه نیز رشته‌های دوره ارشد و تا پایان سال نیز سر فصل رشته‌های دوره دکتری نهایی شود.

وی با بیان این که بر اساس سر فصل‌های جدید باید تغییر اساسی در متون آموزشی جامعه المصطفی العالمیه صورت گیرد، اظهار داشت: دوره تمهیدی جامعه المصطفی، کارکرد آموزش زبان، تثبیت زبان با معارف آموزشی، و تعمیق آن را بر عهده دارد.

معاون آموزش جامعه المصطفی در ادامه ضمن اشاره به اهمیت جایگاه آموزه‌های کاربردی و کوتاه مدت در عرصه بین الملل، خاطرنشان کرد: به ضرورت ایجاد فرصتی برای پژوهش اساتید؛ طرح فرصت‌های مطالعاتی اساتید، نهایی شده است و امیدوارم بتوانیم آن را عملیاتی نماییم.

وی به نهایی شدن ساختارهای اجرای طرح تحول نظام جامعه آموزشی المصطفی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: بر آنیم تا بسیاری از رشته‌های مقطع کارشناسی را در سال پیش رو اجرایی نماییم.

حجت الاسلام عباسی در پایان با بیان این که به رغم تغییرات صورت گرفته در طرح نظام جامع آموزشی، رشته‌های موجود با همین کیفیت ادامه خواهند یافت، ابراز داشت: برای ارتقاء و پویایی هرچه بیشتر طرح نظام جامع آموزشی، نیازمند راهنمایی و نظرات اساتید بزرگوار هستیم.