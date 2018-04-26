به گزارش خبرنگار مهر، بهمن حسین‌زاده عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان اردبیل اضافه کرد: امسال تحقق ۲۰ هزار فرصت شغلی در این استان با استفاده از ظرفیت داخلی و بهره گیری از سرمایه گذاری بخش خصوصی برنامه ریزی شده است.

وی با تاکید بر اینکه تحقق این مهم یکی از تاکیدات امسال مجموعه استانداری اردبیل است، تصریح کرد: در این راستا ستاد اشتغال در استانداری تشکیل و تاکنون بالغ بر ۱۲۰ جلسه برای برنامه ریزی، هم فکری و بررسی اقدامات دستگاه ها در خصوص تحقق مصوبه اشتغال برگزار شده است.

معاون استاندار اردبیل با اشاره به بندهای مصوبه اشتغال ۲۰ هزار نفری در استان تصریح کرد که فرصت های شغلی ایجاد شده نباید فصلی باشد و فرد شاغل باید ۲۰ ساعت در هفته به کار اشتغال داشته باشد، این تاکید نیز براساس ایجاد اشتغال پایدار صورت گرفته است.

وی بیشترین تعهد اشتغال در بین مجموعه دستگاه های اجرایی را با ۱۲ هزار فرصت شغلی متعلق به سازمان صنعت، معدن و تجارت برشمرد و یادآور شد: جهادکشاورزی با چهار هزار و ۷۱۱ فرصت شغلی و حوزه فناوری با سه هزار و ۸۱۵ فرصت شغلی در رتبه های بعدی قرار دارند.

حسین‌زاده با تاکید بر اینکه سهم اشتغال برای تمام دستگاه های اجرایی و دولتی استان در قالب جدول اشتغال مشخص شده است، بیان داشت: هدف گذاری اولیه ایجاد ۳۳ هزار فرصت شغلی است که با توجه به ریزش احتمالی، در هدف گذاری امسال ۲۰ هزار فرصت شغلی در نظر گرفته شده است.