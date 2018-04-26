به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین سلامی، صبح امروز در پانزدهمین همایش سراسری روسای کل دادگستری و دادستانهای کل کشور، اظهار کرد: خدا را سپاسگزارم که امروز در جمع گسترشدهندگان عدالت و احیاکنندگان قسط و برپاکنندگان حق یعنی دادستانهای کل کشور که پناهگاه واقعی محرومان و مستضعفان و دشمنان واقعی ستمگران و مجرمان هستند حضور پیدا کردهام و از این بابت صمیمانه از دادستان کل کشور حضرت حجتالاسلام و المسلمین حاجآقای منتظری سپاسگزارم.
وی در ادامه خطاب به دادستانهای سراسر کشور که در همایش امروز حضور داشتند، گفت: شما قطعاً نقطه تمرکز ملامت مجرمان و ظالمان هستید چرا که عرصه کار شما یک جهاد پیچیده و سخت است و یک تلاش بسیار سازنده و موثر است.
جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران تصریح کرد: قطعاً اینکه شما نقطه تمرکز تیرهای سرزنش و ملامت ظالمان هستید، نقطه پایانی نخواهد داشت؛ شما با خدا معامله میکنید و از آن جهت که پیادهکننده عدل و حق هستید مخاطب مستقیم خداوند میباشید بنابراین نگران نیستید.
سردار سلامی در ادامه با بیان اینکه ما سالهاست در یک جنگ تمامعیار با همه شیاطین عالم به سر میبریم، گفت: همه دشمنان ما از کوچک و بزرگ و داخلی و خارجی سالهاست فعال شده و با هم متحد شدهاند و راهبردها و سیاستهایشان را همگرا و همسو کردهاند تا انقلاب و نظام ما را به شکست بکشانند.
وی افزود: ما در طول این سالهای مبارزه و نبرد با دشمنان اسلام و ایران یک تجربه بزرگ را به دستآوردهایم و آن این است که قدرت و بزرگی ما از دل همین تهدیدات و دشمنیها بهوجود آمده است.
جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران با بیان اینکه ما ملتی هستیم که همه عناصر قدرتمند بودن و شکستناپذیر بودن را در اختیار داریم، گفت: هر ملتی که ۴ عنصر رهبری بزرگ، ملت بزرگ، آرمان و مکتب بزرگ و دشمن بزرگ را داشته باشد قطعاً قدرتمند و پیروز خواهد شد و ما در طول این دههها از همه این ۴ موهبت برخوردار بودهایم.
سردار سلامی بیان داشت: ما از درون دشمنی دشمنهای بزرگ رشد کردهایم و الا کوتاهقد و ناقص میماندیم؛ بنابراین هرگز از صفبندی دشمنان نگرانی نداریم چرا که تا بحال این صفبندی عامل قدرت ما بوده است.
وی در ادامه اظهار کرد: نتیجه پشت سر گذاشتن تجربههای سخت در دوران دفاع مقدس و مقابله با انواع توطئههای دشمنان این بود که امروز ما به چنان قدرتی در هوا رسیدهایم که تهاجم نظامی دشمن در هر مقیاس و پیوستگی و وسعتی را هم در ذهن دشمنان و هم در واقعیتهای میدانی صحنه نبرد خنثی کردهایم.
جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران تصریح کرد: ما میدانستیم که ثقل قدرت هوایی دشمن توان دریایی است لذا آنچنان قدرتی را در دریا گسترش دادهایم و آن را در معرض دید دشمنان قرار دادهایم و حتی با پرچمهای افراشته در برخی از نقاط با آنها درگیر شدهایم که امروز بزرگترین نگرانی دشمن این است که چنانچه در دریا اتفاقی بیفتد حرفی برای گفتن ندارد.
سردار سلامی تصریح کرد: ما در مرحله بعد متوجه شدیم که ثقل حرکت دشمن از دریا به هوا منتقل میشود؛ ما شاید تا ۱۵ سال پیش تجهیزاتی برای یک مقابله هوایی اطمینانبخش در اختیار نداشتیم؛ حتی یکی از این کشورهای صاحب قدرت پدافند هوایی حدود ۱۰ سال پیش به ما پیغام داد که شما عنقریب مورد تهاجم هوایی امریکا قرار میگیرید؛ بنابراین برای خرید تجهیزات پدافند هوایی به ما رجوع کنید؛ ما طبق قاعده این اقدام را نجام دادیم، اما آن کشور حتی به قراردادهای منعقدشده برای تحویل این تجهیزات به ما تحت فشار صهیونیستها و امریکاییها عمل نکرد و موعد اجرایی شدن قراردادها را عقب انداخت؛ لذا ما متوجه شدیم که نباید به اینها تکیه کنیم؛ و از همان روز تصمیم گرفتیم این تجهیزات پدافند هوایی را خودمان بسازیم و امروز شاهدیم که تجهیزات را بسیار پیشرفتهتر از آن چیزی که آنها میخواستند در اختیار ما قرار دهند در اختیار داریم و رادارها و سامانههای موشکی پدافند برد بلند ما پیشرفتهتر از s۳۰۰های آنان است و این تجهیزاتی است که توسط جوانان مومن و انقلابی ما ساخته شده است.
وی در ادامه با اشاره به توان و اقتدار موشکی جمهوری اسلامی ایران گفت: ما میدانستیم که باید قادر باشیم هر پایگاهی را که از آنها بخواهیم به آتش بکشانیم لذا بر اقتدار موشکی خود افزودیم و منافع حیاتی دشمن را شناسایی کردیم و با تستها به دشمنان نشان دادیم که در هر زمینهای قدرتمندیم و آنها نیز این را فهمیدهاند.جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران در ادامه با اشاره به اقتدار زمینی نیروهای نظامی کشور گفت: فرزندان ایران اسلامی بر روی رفیعترین قلهها دژ
های مستحکمی را بنا کردهاند. در حال حاضر بر روی ارتفاعات شمال غرب کشور اگر به آنجا سفر کنید خط نوری مانند کهکشان میبینید که فرزندان انقلاب اسلامی بر روی آن خط سرافرازانه در حال دفاع از مرزهای کشور هستند؛ در مرزهای جنوب شرقی نیز وضع به همین منوال است و عملیاتهای تروریستهای انتحاری قبل از اجرا خنثی میشود.
سردار سلامی با بیان اینکه به پا کردن جنگ نظامی علیه ایران از منظر دشمنان کاملاً منتفی شده است گفت: امروز ما شاهدیم که اگر رئیس جمهور قبلی امریکا از گزینه نظامی سخن میگفت: دیگر رئیس جمهور جدید کشور در این زمینه سخنی به میان نمیاورد و این حکایت از اقتدار نظامی ما دارد.
وی با بیان اینکه ما توانستهایم به عمق استراتژیک دشمن نفوذ کنیم گفت: منطقه غرب آسیا حیاتیترین منطقه برای آمریکاییها هست تمام تمرکز آنها این بود که تمرکز قوا بر ایران باقی بمانند آنها دنبال این بودند که خطوط اثر قوای خود را در ایران نگه دارند و اقلیم ایران را اقلیم یک جنگ جهانی کنند؛ بنابراین ما اگر دشمن را در عراق و سوریه تحت تعقیب قرار نمیدادیم و در مقابل او قدرتسازی نمیکردیم تمام تمرکزشان بر سرزمین ما معطوف میشد.
جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران در ادامه با بیان اینکه به اذن خداوند دشمنان ما پراکنده شدهاند و نظام ما شروع به قدرتسازی کرده است گفت: رژیم صهیونیستی اولویت اصلی آمریکاییها در بعد امنیت ملی و سیاست خارجی است؛ این امر در حالی است که دقیقاً در کنار مرزهای رژیم اشغالگر فرزندان متنوعی از امت اسلام با آرمانهای ضدصهیونیستی قرار دارند و همه به دنبال محو این رژیم هستند.
سردار سلامی با بیان اینکه ما موجودیت و بقای رژیم صهیونیستی را به خطر انداختهایم، گفت: ما توانستهایم فاصله بین مرگ و حیات رژیم صهیونیستی را خیلی کوتاه کنیم و اینکه شما میبینید آنها ۴ موشک را به سمت پایگاهی شلیک میکنند که نیروهای ما در آنجا حضور دارند، این ضعیفترین واکنش آنها است.
وی با بیان اینکه سران رژیم صهیونیستی میدانند که فاقد عمق و عقبه هستند، گفت: آنها میدانند اگر بلندیهای جولان تصرف شود و عقبنشینی نیروهایشان آغاز شود فرار دومینو وار نیروهایشان آغاز میشود و فرار صهیونیستها و سربازانشان از پادگانها به امری غیرقابل انکار بدل میشود.
جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران با بیان اینکه ما در جنگ هستیم، اما کاملاً دست برتر را دارا میباشیم، گفت: امروز آمریکاییها به تصریح خودشان در منطقه غرب آسیا فاقد راهبرد هستند؛ اینکه ترامپ رئیس جمهور امریکا از خرج ۷ هزار میلیارد دلار در این منطقه بدون کوچکترین دستاوردی سخن میگوید نشاندهنده شکست خوردن آنها به اعتراف خودشان است.
سردار سلامی با بیان اینکه امروز آمریکاییها صرفا در شمال شرق سوریه که آن هم فاقد خصوصیات راهبردی است، مستقرند گفت: معنای قدرت همین است که شما اقتصاد یک قدرت بزرگ را در طول چند سال درگیر یک موضوع کردید و خودتان هزینهای نکردید و با درنظر گرفتن این جهات نیز دشمن را به سردرگمی راهبردی کشاندید.وی در ادامه با اشاره به عملیات اخیر آمریکا و متحدانش در سوریه گفت: عملیات جدید آنها در سوریه هیچگونه
دستاورد راهبردی و میدانی غیر از فروپاشی ابهتشان نداشت؛ آنها به گونهای تبلیغ کردند که گویی سوریه با حمله آنها کنفیکون میشود حال آنکه صرفاً چند ساختمان را توانستهاند منهدم کنند یعنی ۲۰۰ میلیون دلار برای یک عملیات یک ساعته در سوریه خرج کردند و شاید ۱ میلیون دلار هم به سوریه خسارت نزدند.
جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران در ادامه با اشاره به شکستهای رژیم صعودی در لبنان و بحرین و عراق و یمن گفت: شاهد بودیم که وقتی بنسلمان ولیعهد رژیم صعودی قصد سفر به عراق را داشت مردم عراق پلاکاردهایی در دست گرفتند و او را به یزید تشبیه کردند و همین امر باعث شد بنسلمان از سفر به عراق منصرف شود.
سردار سلامی با بیان اینکه دشمنان به درستی فهمیدهاند که نقطه مرکزی پیروزیهای ایران، رهبری معظم انقلاب اسلامی است، گفت: هنر بزرگ رهبری معظم انقلاب ما این بود که نخست فضای مقابله با استکبار را ذرهای کوچک نکرد و با همان باور و انگیزهای که امام (ره) داشت بیرق مبارزه با استکبار را در جهان اسلام برافراشته حفظ کرد.
وی ادامه داد: در این رابطه آنچه که مهم بود این بود که ما جنگیدیم و در عین حال آسیب هم ندیدیم و اوج تدبیر رهبری معظم و بزرگ ما این بود که در یک فضای نابرابر با دشمن جنگیدیم به آنها آسیب زدیم و آسیب ندیدیم و در عین حال پیشرفت نیز کردیم.جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران با بیان اینکه دشمنان تمرکزشان در ایران از بین بردن امید مردم و اقتدار نظام است، گفت: اینکه شما میبینید قوه قضائیه مورد هجمه قرار می
گیرد به سبب تلاش دشمنان برای از بین بردن امید مردم و اقتدار نظام است؛ اما من به شما میگویم که ذرهای نگران نباشید چرا که بیوت آنها عنکبوتی است و در فضای روان رجزخوانی میکنند، اما ما ماهیت آنها را تست کردهایم بسیار پوسیده و سستند.
سردار سلامی با بیان اینکه دشمنان در صددند این ادراک نادرست را تولید و القا کنند که نظام جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است گفت: دشمنان میخواهند اعتبارنظام را از بین ببرند و میخواهند چنین القا کنند که مشکلات موجود در کشور به سبب اقدامات و اقتدار منطقهای ما است. در واقع آنها میخواهند در ذهنیت مردم و حتی نظام محاسباتی مسئولان ما تغییر ایجاد کنند.
وی ادامه داد: البته سوء مدیریتهایی در بخشهای اجرایی وجود دارد یعنی میتوان خیلی بهتر کار کرد؛ بنابراین ممکن است عدهای ناراضی بانشند، اما این نارضایتی به معنای مخالفت با نظام نیست.
وی با بیان اینکه رهبری معظم انقلاب و قوه قضائیه و سپاه پاسداران نقطه تمرکز تهاجمات دشمن هستند گفت: دشمنان در صدد هستند تا مردم را به ارکان نظام نظیر قوه قضائیه و سپاه پاسداران بیاعتماد کنند.
جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران در ادامه با اشاره به موضوع برجام و نزدیک بودن ضربالعجل ۲۲ اردیبهشت گفت: به احتمال قوی امریکاییها از برجام خارج نمیشوند و تحریمها را حفظ میکنند و چنین تبلیغ میکنند که این حفظ تحریمها بخاطر اعمال سپاه است؛ از سویی دیگر چنین تصور و تبلیغ میکنند که هر موضعی در برجام بگیرند ایران از آن خارج نخواهد شد؛ البته در این رابطه دولتمردان ما در تلاش هستند که چنین ذهنیتی از بین برود. البته ما از انها میخواهیم مقتدرانهتر سخن بگویند و حتی ما به دولتمردانمان پیشنهاد دادهایم که چنین بگویند ما از برجام و انپیتی خارج میشویم و فعالیتهای هستهای را به شکل نامحدودی از سر میگیریم؛ در این صورت اروپاییها و امریکاییها دیوانه میشوند؛ آنها نگرانیشان از ما وقتی قدرت بگیریم خیلی جدی است آن وقت مجبورند به اقتدار ما تن دهند.
سردار سلامی در ادامه با اشاره با اقدامات تحسینبرانگیز دادستانیهای سراسر کشور در سالهای اخیر گفت: در سالهای اخیر دادستانیها اقدامات امیدبخشی کردهاند؛ شما ببینید یک حرکت در قزوین انجام شد و چقدر به مردم امید بخشید و آنها زنده شدند.
وی تصریح کرد: یک عده آدم منفعتطلب میخواهند حیثیت و موجودیت نظام را به منافع خودشان گره بزنند؛ اینها را باید دهانشان را خورد کرد.
جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران افزود: اقتدار قوه قضائیه موضوع بسیار مهمی است، نباید این صلابت از بین برود؛ مردم باید اقدامات قوه قضائیه را ببینند و بدانند که وقتی یک مفسد اقتصادی معرفی میشود چند وقت بعد احکامش جاری میشود؛ مردم وقتی جاری شدن این حدود الهی را ببینند احیا میشوند.
سردار سلامی خاطرنشان کرد: ما ذرهای نگرانی نداریم. نظام ما از همیشه مستحکمتر است و مردم دوستدار نظام و اقتدار نظام هستند.
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