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۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۱:۲۵

مدیر خانه مطبوعات شهرستان های استان تهران:

ارتباط مسئولان استان تهران با خبرنگاران باید به روز و مناسب باشد

ارتباط مسئولان استان تهران با خبرنگاران باید به روز و مناسب باشد

بهارستان- مدیر خانه مطبوعات شهرستان های استان تهران گفت: ارتباط مسئولان استان تهران با خبرنگاران باید به روز و مناسب باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد زارعی بعد از ظهر پنج شنبه در دیدار با رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهارستان با اشاره به وجود خط قرمز های محلی، منطقه ای و شهرستانی گفت: خبرنگاران قشری آگاه ، مطلع و در عین حال جسور هستند و همواره در راستای منافع نظام وانقلاب اسلامی قدم بر میدارند،  لذا در مواقعی معدودی هم شاهد هستیم که خبرنگاران به واسطه سهو قلم یا ناآگاهی بحران های مقطعی و کوتاهی را در حوزه رسانه ای در هر شهرستان می آفرینند.

وی ادامه داد: در این مرحله وظایف اصلی خانه مطبوعات برگزاری آموزش برای خبرنگاران است، تا آن ها را نسبت به مخاطرات موجود آگاه ساخته و با هم گرایی و برگزاری کلاس های آموزشی به سوی توسعه منطقه و استان پیش برد.

مدیر خانه مطبوعات شهرستان های استان تهران افزود: وظیفه دوم به عهده مسئولان هر شهرستان است، که با آموزش و ارائه طریق در مسیری مهم قدم بردارند و ارتباط آن ها با اصحاب رسانه به روز و مناسب باشد.

زارعی گفت: ما همواره باید به پیشگیری فکر کنیم و از تمامی دستگاه های امنیتی ، سیاسی و انتظامی در کلیه شهرستان های استان تهران در خواست می کنیم تا با تشکیل جلسات مشترک با خانه مطبوعات به هم گرایی بیشتر برسند.

کد مطلب 4281972

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