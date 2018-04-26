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۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۱:۴۳

مسکو:از بین رفتن برجام عواقب وخیمی برای جامعه بین المللی دارد

مسکو:از بین رفتن برجام عواقب وخیمی برای جامعه بین المللی دارد

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که از بین بردن توافق هسته ای ایران، منجر به عواقب شدیدی برای امنیت بین الملل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اظهار داشت که مسکو به شدت در مورد اظهارات «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا و «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه درباره توافق هسته ای ایران، نگران است.

زاخارووا گفت: روسیه بارها اعلام کرده است که امکان بازنویسی، نوشتن اصلاحیه و یا اضافه شدن بندهای جدید به برجام وجود ندارد. این توافق دارای یک مکانیسم متعادل است که منافع همه شرکت کنندگان در برجام را در نظر می گیرد. از بین بردن برجام منجر به عواقب جدی برای امنیت بین المللی خواهد شد.

وی افزود: ما تا زمانی که دیگر کشورهای حاضر در برجام در آن هستند، به انجام تعهدات برجامی خود را ادامه خواهیم داد. ما خود را مقید به توافق های جداگانه ای که ممکن است بین آمریکا و سه کشور اروپایی شامل انگلیس، فرانسه و آلمان حاصل شود، نمی دانیم.

کد مطلب 4281976

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