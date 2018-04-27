کاخ سفید تصویر دیدار پمپئو با رهبر کره شمالی را منتشر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در تصویری که برای نخستین بار از سوی دفتر ریاست جمهوری آمریکا منتشر شد، «مایک پمپئو» رئیس سابق سیا و وزیر خارجه جدید آمریکا در حال دست دادن با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی است.

هفته پیش رسانه ها اعلام کردند «مایک پمپئو» رئیس سازمان سیا که در آن زمان نامزد تصدی وزارت خارجه آمریکا بود، با سفر به کره شمالی با رهبر این کشور دیدار و گفتگو کرده است.

بر این اساس هدف پمپئو در این سفر محرمانه زمینه سازی برای دیدار «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا و «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی بوده است.

در این رابطه دو مقام آمریکایی به روزنامه واشنگتن پست گفتند رئیس سیا در نخستین آخر هفته آوریل به پیونگ یانگ سفر کرده است.