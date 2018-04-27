جزئیات دیدار تاریخی رهبران دو کره

خبرگزاری مهر، گره بین الملل؛ کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، روز جمعه هفتم اردیبهشت با پای پیاده از مرز دو کره گذشت و با مون جائه این، رئیس جمهور کره جنوبی دیدار کرد.

گزارش ها حاکی است کیم جونگ اون ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح به وقت محلی با گذشتن از منطقه غیر نظامی مرز دو کره وارد خاک کره جنوبی شد. رییس جمهوری کره جنوبی از کیم جونگ اون به طور رسمی استقبال کرد.

کیم جونگ اون اولین رهبر کره شمالی است که پس از نزدیک به هفت دهه که از تجزیه شبه جزیره کره می گذرد به خاک کره جنوبی قدم گذاشت.

رهبر کره شمالی در روستای مرزی «پانمونجوم» از رییس جمهوری کره جنوبی برای میزبانی این سفر تاریخی تشکر کرده است.

پس از برگزاری مراسم استقبال رسمی از کیم جونگ اون، نشست سران دو کره برگزارشد.

کیم جونگ اون پیش از آغاز مذاکرات مقام های دو کشور گفته است:‌ ما امروز در خط شروع تاریخی نو، صلح و رفاه در روابط بین دو کره هستیم.

گزارش ها حاکی است که رهبر کره شمالی از آمادگی خود برای گفتگوهای صادقانه در خصوص مسایل جاری بین دو کره خبر داده و گفته نباید مانند گذشته ناکامی ها در اجرای توافق ها تکرار شود.

در این نشست خواهر کیم جونگ اون نیز در کنار او بر سر میز مذاکره حضور داشت.

آسوشیتدپرس می گوید، کیم یو جونگ که پیشتر در جریان مسابقات المپیک به کره جنوبی سفر کرده بود، اکنون به یکی چهره های مهم حکومت کره شمالی بدل شده است.

پایان نشست اول

گزارش ها حاکی است که نشست اول رهبران دو کره ساعت ۱۲ ظهر به وقت محلی در روستای مرزی «پانمونجوم» پایان یافته و کیم جونگ اون به کره شمالی بازگشته است.

قرار است نشست دوم بعداز ظهر جمعه در این روستا برگزار شود.

به گزارش آسوشیتدپرس، کره جنوبی گفته است، هدف این نشست پایان دادن به رویارویی بین دو کشور بر سر برنامه هسته ای کره شمالی است.

پیش از این بلومبرگ نوشته بود، حکومت کره شمالی به تولید موشک‌های قادر به حمل کلاهک‌های هسته‌ای که می‌توانند شهرهای آمریکا را هدف بگیرند نزدیک شده است. برآورد می‌شود که آن کشور ۶۰ بمب هسته‌ای دارد. اما از سویی دولت دونالد ترامپ هم تحریم‌های اقتصادی علیه کره شمالی را تشدید کرده و هشدار داده اگر آن کشور به تهدید آمریکا ادامه دهد علیه آن اقدام نظامی خواهد کرد.

رییس دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی و مسئول تدارک اجلاس رهبران دو کره روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: «این اجلاس فقط روی توقف فعالیت‌های هسته‌ای و سیاست‌های مربوط به رسیدن به یک صلح پایدار تمرکز خواهد کرد.»

او افزود، به دشواری می‌توان پیش‌بینی کرد که توافق حاصل از این نشست دقیقا چه خواهد بود.

گزارش‌هایی که قبل از شروع اجلاس منتشر شده می‌گویند رهبران دو کره ممکن است بیانیه صلحی امضا کنند که جایگزین توافق پایان تخاصم در سال ۱۹۵۳ شود. از آنجا که دو کشور هنوز توافق صلح را امضا نکرده‌اند از نظر فنی هنوز در حالت جنگ هستند.

علاوه بر این ممکن است تفاهم‌نامه‌هایی در مورد عقب نشینی تدریجی نیروهای دو طرف از نوار مرزی دو کشور و راهکارهایی برای تداوم مذاکرات، بازرسی‌های هسته‌ای و لغو تحریم‌ها نیز امضا کنند. هیچ یک از مذاکرات قبلی در زمینه بازرسی‌های هسته‌ای و لغو تحریم‌ها بین دو کشور به نتیجه نرسیده است.

34 درصد مردم کره جنوبی اعلام کردند اجلاس سران دو کره را به صورت زنده از طریق تلویزیون تماشا کرده اند.