برنامه عملیاتی هیات هاکی استان تهران در سال ۹۷ تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مختاری صبح جمعه در اولین جلسه هیأت رییسه هیات هاکی استان تهران ضمن تاکید بر این که سال ۹۷ سال پر فروغی برای هاکی استان تهران خواهد بود، از برنامه های آینده هاکی سخن گفت و اظهار داشت : هیات هاکی استان تهران قرار است بر روی برنامه حرکت کند و کسب موفقیت های لازم در این رشته ورزشی بدون برنامه ریزی دور از انتظار خواهد بود.

وی ادامه داد: برنامه عملیاتی سال ۹۷ این هیأت به همه شهرستان های استان تهران ارسال و همه فعالیت های این رشته ورزشی در شهرستان ها نیز بر اساس برنامه یک ساله پیش رو خواهد بود.

شهردار قدس و رییس هیات هاکی استان تهران از آمادگی این هیأت برای برگزاری کلاس های درجه یک و دو در همه رده های سنی خبر داد و گفت : برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی ، برگزاری مسابقات هاکی ، شرکت در مسابقات لیگ برتر و لیگ دسته یک بانوان و همچنین اجرای برنامه های فصلی برای هیأت ها از مهمترین برنامه های سال ۹۷ هاکی استان تهران خواهد بود .

در ادامه این جلسه همچنین اسفندیار صفایی دبیر هیات هاکی استان تهران در سخنانی به تشریح برنامه عملیاتی یکساله هاکی پرداخت و گفت : انشاء الله با کمک روسای هیات ها بتوانیم جزء فعال ترین هیأت های ورزشی در کشور باشیم.

در این جلسه همچنین حمید رضا بخارایی ، سید هاشم حسینی ، جعفر کهن و عاطفه رحیم بخش در سخنانی به بیان نظرات خود پرداختند و فعالیت های صورت گرفته و برنامه های آتی حوزه خود را تشریح کردند .

بر اساس این گزارش، صبح جمعه اولین جلسه هیأت رئیسه هیات هاکی استان تهران به ریاست مسعود مختاری در شهرقدس برگزار و احکام اعضای هیات رئیسه نیز طی مراسمی به آنان اهداء شد.