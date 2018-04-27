مسئولان در مورد مشکلات اقتصادی با مردم صادق باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی‌اکبر طاهایی در سخنرانی پیش خطبه‌های این هفته نمازجمعه زنجان با اشاره به اینکه کارگران با درآمدی که امروز بین یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دارند، قادر به زندگی کریمانه و باعزت نخواهند بود، افزود: اعتقاد راسخ به این موضوع داریم که برای حل این مشکلات، مسئولان باید صادقانه در خصوص دغدغه‌های اقتصادی کشور با مردم سخن بگویند.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی با بیان اینکه همواره انقلاب و سخنان رهبری بر پایه صدق بوده است، گفت: به همین خاطر باید در مورد مشکلات اقتصادی نیز صادق بود؛ چرا که لاپوشانی کردن مشکلات اقتصادی، گول زدن خود است.

طاهایی با تاکید بر اینکه دولت باید خادم کارگر و کارآفرین باشد، ادامه داد: اگر کارآفرین به معنای واقعی کلمه در کشور نداشته باشیم، آنگاه باید از کارگر انتظار داشته باشیم که به جای کارگر بوده خویش‌فرما باشد و این بدان معنی است که هزینه‌های زیادی از جمله بیمه، متحمل قشر کارگر خواهد شد، از این رو ارج نهادن به جایگاه کارفرما، باعث عزت‌مند شدن کارگر به واسطه انعقاد قرارداد با کارآفرین به‌عنوان کارفرما خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه آمارها حاکی از این است که بیمه بیکاری در استان زنجان کاهش پیدا کرده است، اظهار کرد: طی بازدیدی که از انجمن خیریه مهرانه به عمل آمد، می‌توان اذعان کرد که مهرانه فرزند معنوی حسینیه اعظم زنجان بوده و فعالیت آن در خدمت به بیماران، بی‌نظیر و بی‌سابقه است.

طاهایی، اقتصاد امروز ایران را به بیماری که دچار بیماری صعب‌العلاج شده است تشبیه کرد و افزود: با این وجود، باید برای علاج اقتصاد کشور امید داشت و از هیچ تلاشی فرو گذار نبود، همان‌طور که این امیدواری در علم پزشکی برای علاج بیماران وجود دارد.