گشتی در دنیای دانش

آغاز عملیات نخستین ربات کاوشگر انگلیس در آبهای قطب جنوب

بی.بی.سی: ربات هوشمند Isis که محصول طراحی دانشمندان انگلیسی است به زودی عملیات کنکاش در آبهای سرد منطقه قطب جنوب را آغاز خواهد کرد.

کشف علت اعتیاد به بازیهای تصویری

زی نیوز: گروهی از دانشمندان با بررسی دقیق علاقمندان به بازیهای تصویری دریافتند که آنها به طور ذاتی به این نوع بازیها علاقمند هستند و این نوع بازیها پر کننده نواقص شخصیتی درون آنهاست.

تجهیز ارتش انگلیس به رباتهای خنثی کننده مین

بی.بی.سی: طی قراردادی به ارزش 65 میلیون پوند، 80 ربات هوشمند خنثی کننده بمب وارد ارتش انگلیس می شوند.

جدا شدن توده عظیم یخ از قطب شمال

بی.بی.سی: دانشمندان از جدا شدن توده عظیم یخ از یخ های قطب شمال خبر داده اند که طی 25 سال گذشته بی سابقه بوده است.

حسگر اپتیکی اندازه گیری کننده قند خون دیابتی ها ساخته شد

تکنولوژی ریویو: دانشمندان با استفاده از نوعی حسگر جدید اپتیکی امکان بررسی مداوم نمونه های خونی بیماران دیابتی بدون هیچ گونه دردی را فراهم کردند.

احتمال نزدیک شدن دنباله داری به زمین در سال 2041

یونیورس تودی: یک اختر شناس از امکان نزدیک شدن دنباله داری به زمین در 31 اکتبر سال 2041 خبر داده است.

ژن شادی کشف شد

لایو ساینس: دانشمندان از کشف ژن عاملی شادی در موش های آزمایشگاهی و زنده شدن امیدها برای از بین بردن افسردگی در انسانها با استفاده از تولید داروهای جدید خبر دادند.