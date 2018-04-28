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۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۹:۰۱

سفر فرمانده ارتش پاکستان به ازبکستان

سفر فرمانده ارتش پاکستان به ازبکستان

فرمانده ارتش پاکستان به ازبکستان سفر و با سران دولتی و نظامی این کشور دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، ژنرال «قمر جاوید باجوه» فرمانده ارتش پاکستان روز گذشته به ازبکستان سفر کرد.

وی در این سفر با وزیر خارجه، مشاور امنیت ملی و رئیس جمهوری ازبکستان دیدار و گفتگو کرد.

طرفین در این دیدارها در مورد گسترش همکاری های دوجانبه و همچنین مبارزه مشترک علیه تروریسم به بحث و تبادل نظر پرداختند.

رئیس جمهوری ازبکستان در این دیدار ضمن قدردانی از نقش پاکستان در مبارزه با تروریسم و برقراری امنیت در منطقه خواهان گسترش بیش از پیش همکاری های دفاعی دو کشور برای تثبیت صلح و ثبات در منطقه شد.

کد مطلب 4282561

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