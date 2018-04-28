به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کرمانشاه، محمود رضا نیازی گفت: در راستای اجرای تکالیف ذاتی و قانونی این اداره کل طی یک سال گذشته، ۳۸۴ باسکول توزین وسایل نقلیه جاده‌ای در سطح استان کرمانشاه مورد ارزیابی قرار گرفت که در این آزمون ها ۳۸ باسکول که نتایج آزمون آنها با استانداردهای ملی نامنطبق بود جهت کالیبراسیون مجدد از دسترس خارج شد.

نیازی در ادامه با اشاره به اینکه استانداردسازی و بررسی صحت عملکرد کلیه وسایل سنجش از حقوق شهروندان بوده، افزود: اداره کل استاندارد استان کرمانشاه براساس وظایف قانونی خویش با نظارت بر کلیه وسایل توزین چرخدار جاده‌ای (باسکول های سنگین جاده ای و ثابت همکف) تلاش می کند تا از حق الناس صیانت کند.

وی با تأکید بر اهمیت استانداردسازی وسایل سنجش در افزایش اعتماد مردم گفت: هر ساله با شروع فصل برداشت در استان و با توجه به حساسیت موضوع، به‌ منظور جلوگیری از تضییع حقوق کشاورزان ناشی از عدم دقیق بودن عملکرد وسایل سنجش، آزمون های صحت عملکرد باسکول‌های مورد استفاده در توزین محصولات کشاورزی به ‌خصوص محصولات استراتژیک استان کرمانشاه مانند گندم، جو، ذرت و ... در اولویت کاری این اداره کل قرار می‌گیرد.

این مسئول در ادامه خاطرنشان کرد: آزمون باسکول‌های ثابت همکف معطوف به زمان برداشت محصول نخواهد بود و در طول سال و به صورت مستمر در تمام شهرستان‌های استان ادامه خواهد داشت و از واحدهای تولیدی و خدماتی و باسکول داران تقاضا می‌شود با بازرسان همکاری لازم را به عمل آورند.

مدیر کل استاندارد استان کرمانشاه در پایان ضمن هشدار در خصوص توجه به برچسب کالیبراسیون باسکول ها اظهار داشت: نصب برچسب گواهی کالیبراسیون یا تاییدیه استاندارد بر روی همه باسکول ها الزامی است و کشاورزان هنگام فروش محصولات کشاورزی از وجود برچسب‌های صحت سنجش و تاییدیه استاندارد بر روی باسکول های مراکز مورد نظر مطمئن شوند و در صورت مشاهده وسایل توزین فاقد برچسب و یا تردید نسبت به صحت عملکرد باسکول مربوطه، شهروندان محترم می‌توانند این اداره کل را از طریق تلفن گویای ۲۴ ساعته ۱۵۱۷ در جریان قرار دهند تا با متخلفین مربوطه برخورد قانونی صورت پذیرد.