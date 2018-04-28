شهرستان بیرجند مرکز آموزش شنا در شرق کشور شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدمهدی مروج الشریعه صبح شنبه در شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: آثار ارزشی تعلیم و تعلم بر کسی پوشیده نیست.
وی با بیان اینکه اگر تعلیم و تربیت با همت صادقانه و در راه کسب رضای الهی انجام گیرد، آثار و برکات زیادی دارد، افزود: درک مقام معلمی فاقد از مبانی تئوری و ارزشهایی که برای آن قائل هستیم، بسیار دشوار است.
مروج الشریعه بیان کرد: هر آنچه در مقام و منزلت معلم گفته شود، باز هم حق مطلب ادا نمیشود چرا که پیوستگی و گستردگی حجم کار ارتباطات و وزارت خانه به خاطر جریان تعلیم و تعلمی است که با کارکرد معلمها به وجود میآید.
وی با اشاره به هفته معلم بیان کرد: برای سال آتی به گونهای چارهاندیشی شود تا برنامههایی جدید با حضور و مشارکت مردم داشته باشیم.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه خانوادهها سرنوشت فکری دانشآموز را به دست معلم میسپارند، افزود: معلم در سرنوشت سازی جامعه فکری دانشآموزان اثرگذاری زیادی دارند که با خط و نشانها خانواده قابل انجام نیست.
وی بیان کرد: همچنین بسیاری از معلمان در روستاها علاوه بر تعلیم و تربیت، سرنوشت عمران، آبادانی و رونق اقتصادی را به دست میگیرند.
مروج الشریعه با اشاره به پروژه نیمهتمام استخر ظفر بیان کرد: اینگونه پروژهها که بار خدمات عامالمنفعه دارند باید مورد توجه باشند.
وی با بیان اینکه پیشنهاد میشود این پروژه به بخش خصوصی واگذار شود، اظهار کرد: احداث و حفظ و حراست از این استخر هزینههای زیادی را میطلبد که اگر به بخش خصوصی واگذار شود، اثرات بهتری خواهد داشت.
مروج الشریعه بیان کرد: دولت بهرهبردار را در زمینه نرخ و سود بانکی حمایت میکند چرا که نمیخواهد تصدیگری را بر عهده گیرد.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه آمادگی داریم تسهیلاتی با سود تقریباً صفر درصد را در اختیار سرمایهگذار این پروژه قرار دهیم، گفت: باید بیرجند مرکز آموزش شنای شرق کشور شود.
وی با اشاره به فضای سبز بیرجند بیان کرد: شورای آموزش و پرورش باید فراتر از مباحث تخصصی خود، به فرهنگسازی برخی از موارد بپردازد.
مروج الشریعه افزود: این شورا باید بر روی فرهنگ کاشت درخت کاج نیز کار کند چرا که گونههای دیگری هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.
وی با بیان اینکه شورای آموزش و پرورش میتواند بهترین بازوان شهر و شهرداریها باشند، افزود: بسیاری از مباحث فرهنگی میتواند از این بستر نهادینه شود.
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