۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۲۱

بانک مرکزی اعلام کرد؛

پرداخت ۳۷۰۰ میلیارد تومان وام به شرکت‌های دانش‌بنیان

مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به شرکت‌های دانش بنیان در سال گذشته معادل ۳۷۵۴۸.۶ میلیارد ریال بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در اسفند ماه ۱۳۹۶ معادل ۴۸۱۳.۶ میلیارد ریال تسهیلات به ۲۱۸ شرکت دانش بنیان، به طور متوسط ۲۲.۱ میلیارد ریال به هر شرکت از سوی شبکه بانکی پرداخت شد.

بانک های صادرات و ملت به ترتیب با ۱۰۳۶.۶ و ۹۶۶.۷ میلیارد ریال بیشترین مبلغ پرداختی به شرکت های دانش بنیان را به خود اختصاص داده اند. لازم به ذکر است مانده کل تسهیلات اعطایی به ۰۰۸ ۱ شرکت دانش بنیان در پایان اسفندماه معادل ۴۶۱۶۹.۱ میلیارد ریال، میانگین به هر شرکت ۴۵.۸ میلیارد ریال است. بیشترین مانده به بانک های صادرات با ۸۱۱۲.۹ میلیارد ریال، ملت با ۷۷۲۱.۸ میلیاردریال و صنعت و معدن با ۶۸۴۷ میلیارد ریال تعلق دارد.

همچنین مانده مطالبات غیر جاری به میزان ۷۴۳۴ میلیارد ریال، متعلق به ۱۴۰ شرکت و معادل ۱۶.۱ درصد کل مانده تسهیلات است. براساس این گزارش مانده مطالبات غیر جاری شامل ۲۰۳۸.۴ میلیارد ریال سررسید گذشته متعلق به ۴۹ شرکت، ۲۰۰۸.۶ میلیارد ریال معوق متعلق به ۴۴ شرکت و ۳۳۸۷ میلیارد ریال مشکوک الوصول متعلق به ۴۷ شرکت است.

فرشته رفیعی

