به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از کتاب فاخر «خلیج فارس» اثر تحقیقی جواد نوروزی، صبح فردا (یکشنبه ۹ اردیبهشت‌ماه) با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وزارت امور خارجه و مرکز مطالعات کاربردی قلم، برگزار می‌شود.

این آیین با حضور مقامات عالی جمهوری اسلامی، ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مهدی چمران، رییس سابق شورای اسلامی شهر تهران، و نیز با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سفرای کشورهای خارجی مقیم تهران، فرماندهان نیروهای دریایی، زمینی و هوایی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، استادان دانشگاهی و پژوهشگران کشورمان برگزار خواهد شد.

این کتاب به همت جواد نوروزی، پژوهشگر کشورمان گردآوری و تدوین شده و در آن و برای نخستین بار ۱۲۰ نقشه قدیمی از خلیج فارس که مبین نام تاریخی «خلیج فارس» است، منتشر شده است. همچنین در این کتاب ۱۰ نامه از دبیران کل سازمان ملل متحد در ادوار مختلف که در آن تأکید شده است خلیج فارس تنها با این نام اعتبار دارد، نشر داده شده است.

کتاب «خلیج فارس» به همت جواد نوروزی، محقق و پژوهشگر کشورمان گردآوری و تدوین شده و در بدو انتشار، به ۱۰ زبان دنیا ترجمه شده است.