پیوند موفق کلیه های آلوده به هپاتیت C به بیماران کلیوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، در حال حاضر، اغلب کلیه های قابل استفاده اهدا کنندگانی که به هپاتیت C مبتلا هستند دور انداخته می شود به این دلیل که تنها تعداد اندکی از افراد مبتلا به هپاتیت C در انتظار دریافت پیوند کلیه هستند. یافتن راهی برای استفاده از این کلیه ها می تواند گزینه های بیشتری را در اختیار بیماران قرار دهد.

تاکنون درمان هپاتیت C بسیار مشکل بوده است و رژیم های درمانی اغلب شامل تزریقات هفته ای بوده است که خود منجر به عوارض جانبی خطرناک می شود و در نتیجه همه بیماران قادر به تحمل آن نیستند و در نتیجه همه آلودگی های ویروسی به هپاتیت C درمان نمی شوند. این بدین معنی است که اندام ها از جمله کلیه های مشتق از بیماران هپاتیت C مثبت، برای بیمارانی که به این ویروس آلوده نیستند، پرخطر خواهد بود.

سالانه بیش از ۵۰۰ کلیه مربوط به بیماران مبتلا به هپاتیت C در آمریکا دور انداخته می شود و یافتن راهی برای استفاده از آن ها می تواند مشکل بسیاری از بیماران را حل کند. ظرف هفت سال گذشته، تعداد انگشت شماری داروی آنتی ویروس جدید وارد بازار شده است که می توانند تا ۹۵ درصد آلودگی هپاتیت C را از بین ببرند و عوارض جانبی نیز ایجاد نکنند. به عقیده دسایی و همکارانش در جان هاپکینز می توان از مزیت های این داروهای جدید برای استفاده از کلیه های هپاتیت C مثبت برای پیوند استفاده کرد.

در این مطالعه، محققان جان هاپکینز با موفقیت ۱۰ کلیه آلوده به هپاتیت C را به بیمارانی که به این ویروس آلوده نبودند پیوند کردند و مانع از آلوده شدن بیماران به این ویروس شدند. موفقیت این پیوند بدین معنی است که اندام های بیشتری برای بیمارانی که در انتظار پیوند کلیه هستند وجود خواهد داشت.

در بین بیماران بالای ۵۰ سال مبتلا به مشکلات کلیوی که پیش از این متحمل پیوند نشده بودند و اهدا کننده زنده ای نیز برای آن ها در دسترس نبود، جست و جو کرده و توانستند ۱۰ بیمار با میانگین سنی ۷۱ سال را برای دریافت کلیه های هپاتیت C مثبت راضی کنند.

اهدا کننده های کلیه ۱۳ تا ۵۰ سال سن داشتند، برای هپاتیت C مثبت بودند و هیچ گونه بیماری کلیوی در سابقه شان وجود نداشت. گیرنده ها ابتدا و درست پیش از دریافت پیوند دوز واحدی از grazoprevir/elbasvir که به صورت یک قرص خوراکی ترکیبی است را دریافت کردند و سپس بعد از پیوند به صورت روزانه و برای ۱۲ هفته قرص grazoprevir/elbasvir را دریافت کردند. در خون پنج بیمار هیچ اثری از RNAی هپاتیت C تشخیص داده نشد. در سایر بیماران، سطح پایینی از ویروس تنها مدت کوتاهی بعد از پیوند مشاهده شد و در ادامه طی روزها و هفته های بعد قابل تشخیص نبود.

هیچ بیماری علایمی از آلودگی به هپاتیت C را نشان نداد. کلیه های پیوند شده نیز عملکرد خود را به خوبی انجام داد. اینک یک سال از پیوند می گذرد و این بیماران بدون ابتلا به هپاتیت C، دارای کلیه های کارآمد شده اند.