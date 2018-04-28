به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که صبح شنبه و با حضور جلیلی معاون فرماندار و مسئولان بنیاد شهید و مسئولان شهرستانی برگزار شد، رئیس جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان پیشوا معرفی و از خدمات رضا تاجیک رئیس سابق قدردانی شد.

معاون فرماندار پیشوا در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران آیین اظهار داشت: هیچ خدمتی بالاتر از خدمت به خانواده معظم شهدا نیسست که اجر و پاداش آن تنها از سوی خداوند متعال قابل محاسبه است و با ارزش های مادی نمی‌توان آن را جبران کرد چرا که این خانواده ها و این پدران ومادران داغدیده بهترین و ارزشمندترین چیز خود را در راه دفاع از دین و انقلاب و برای خداوند تقدیم کرده ان و لذا شایسته خدمت به بهترین شکل ممکن می باشند.

جلیلی گفت: خدمت به خانواده ها ی معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، از سوی ملتی است که قدردان ایثار و مقاومت این عزیزان و دفاع آنان از اسلام، انقلاب وکشور هستند.

وی بیانداشت: امیدواریم با رهرو بودن راه این عزیزان و با شناخت آرمان‌های شهدا بتوانیم انتظارات آنان را که بر پایه احکام نورانی قرآن است در جامعه به معنای واقعی محقق کنیم.

در پایان این مراسم «سید علی طباطبایی» از نیروهای بومی پیشوا به عنوان رئیس جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران پیشوا منصوب شد.