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۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۰۶

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک تهران:

همایش بزرگ «تای چی» در بوستان نیاوران برگزار شد

همایش بزرگ «تای چی» در بوستان نیاوران برگزار شد

شمیرانات-معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک تهران از برگزاری همایش بزرگ «تای چی» و سلامت به مناسبت ایام مبارک شعبانیه و روز جهانی «تای چی» در بوستان نیاوران خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کارگران پیش از ظهر شنبه در مراسم همایش بزرگ تای چی و چی گونگ که در بوستان نیاوران برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت : این همایش با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی و ارتقاء سلامت در جامعه با همکاری سازمان جهانی اژدهای سرخ ، گروه تای چی بانوان ایران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و منطقه یک تهران باحضور همسر سفیر چین، اساتید کشور پاکستان ، چین و ایران برگزار شد.

وی گفت: این برنامه با شعار ورزش همگانی، نشاط و  تندرستی اجرا شد و مورد استقبال شهروندان قرار گرفت.

کارگران افزد: انجام تمرینات همگانی، گروهی و انفرادی تای چی و چی گونگ ، نمایش کونگ فو شیر و چی گونگ شائولین  و نمایش شینگ یی چوآن از برنامه های اجرایی در این همایش بود تا شهروندان با فعالیت های این رشته ورزشی آشنا شوند.

وی بیان داشت: این رشته ورزشی که مخاطبان بسیاری در سراسر دنیا دارد تاثیرات مهمی در سلامتی، آرامش روحی و تخلیه انرژی درونی بدن انسان دارد و در کشور ما نیز علاقه مندان در 3 بعد قهرمانی، همگانی و درمانی به انجام این ورزش می پردازند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک تهران برگزاری مسابقات کونگ فو دور منطقه ای بانوان منطقه یک تهران  را از دیگر برنامه هایی اجرایی  دانست و گفت: این مسابقات به مناسبت میلاد با سعادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان  با حضور ۱۵۰ نفر ورزشکار  روز جمعه 7 اردیبهشت  در ورزشگاه شهدای کاشانک برگزار و در پایان به نفرات برتر حکم قهرمانی اهدا شد.

کد مطلب 4282897

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