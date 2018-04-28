همایش بزرگ «تای چی» در بوستان نیاوران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کارگران پیش از ظهر شنبه در مراسم همایش بزرگ تای چی و چی گونگ که در بوستان نیاوران برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت : این همایش با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی و ارتقاء سلامت در جامعه با همکاری سازمان جهانی اژدهای سرخ ، گروه تای چی بانوان ایران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و منطقه یک تهران باحضور همسر سفیر چین، اساتید کشور پاکستان ، چین و ایران برگزار شد.

وی گفت: این برنامه با شعار ورزش همگانی، نشاط و تندرستی اجرا شد و مورد استقبال شهروندان قرار گرفت.

کارگران افزد: انجام تمرینات همگانی، گروهی و انفرادی تای چی و چی گونگ ، نمایش کونگ فو شیر و چی گونگ شائولین و نمایش شینگ یی چوآن از برنامه های اجرایی در این همایش بود تا شهروندان با فعالیت های این رشته ورزشی آشنا شوند.

وی بیان داشت: این رشته ورزشی که مخاطبان بسیاری در سراسر دنیا دارد تاثیرات مهمی در سلامتی، آرامش روحی و تخلیه انرژی درونی بدن انسان دارد و در کشور ما نیز علاقه مندان در 3 بعد قهرمانی، همگانی و درمانی به انجام این ورزش می پردازند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک تهران برگزاری مسابقات کونگ فو دور منطقه ای بانوان منطقه یک تهران را از دیگر برنامه هایی اجرایی دانست و گفت: این مسابقات به مناسبت میلاد با سعادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان با حضور ۱۵۰ نفر ورزشکار روز جمعه 7 اردیبهشت در ورزشگاه شهدای کاشانک برگزار و در پایان به نفرات برتر حکم قهرمانی اهدا شد.