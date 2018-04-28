ایجاد بیش از ۵ هزار شغل پایدار برای مددجویان سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان، وحید نجفی اظهار داشت: پنج هزار و ۱۴۷ طرح اشتغال با اعتبار ۶۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از محل منابع این نهاد و بانک های عامل در رشته های شغلی مختلف مانند کشاورزی، دام‌پروری، شیلات، صنایع دستی و خدمات برای سرپرستان خانوار و فرزندان خانوارهای تحت حمایت اجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه ۹۳ درصد حامیان طرح اکرام ایتام این نهاد از سایر استان های کشور هستند، افزود: سال گذشته حامیان ۲۴ میلیارد و ۷۴۵ میلیون تومان به فرزندان معنوی خود کمک غیرنقدی کرده اند که این مبلغ نسبت به مدت مشابه سال ۹۵، ۴۷.۵ درصد رشد داشته است

سرپرست کمیته امداد سیستان و بلوچستان با بیان اینکه معمولا هر یتیم این استان تحت حمایت یک یا دو حامی دارد، ادامه داد: متوسط سرانه کمک نقدی هر یتیم ماهانه حدود ۵۰ هزار تومان است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

نجفی با اشاره به عوامل رشد کمک‌های حامیان، یادآور شد: استفاده از ظرفیت کارخانه های تولیدی، اصناف، بازاریان، دستگاه های اجرایی و مشهود بودن آثار معنوی حمایت‌ از فرزندان معنوی خود در تمام مراحل زندگی ‌ فرد نیکوکار ازجمله عوامل مهم افزایش مشارکت حامیان است.

وی گفت: ۳۸ هزار یتیم به دلیل فوت پدر از حمایت های کوتاه مدت و بلند مدت این نهاد بهره مند هستند.