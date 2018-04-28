۳۱ میلیون و ۱۷۶ هزار سهم در بورس همدان مبادله شد

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هفته گذشته تعداد ۳۱ میلیون و ۱۷۶ هزار و ۲۶۴ سهم در بورس همدان مبادله شد.

مدیر بورس منطقه ای همدان گفت: ارزش سهام مبادله شده ۶۱ میلیارد و ۳۵۹ میلیون و ۳۳۰ هزار و ۵۷۴ ریال بود در بورس منطقه‌ای همدان مبادله شد.

صمدی عنوان کرد: ۳۵ درصد معاملات هفته گذشته بورس همدان مربوط به خرید سهام و ۶۵ درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

وی گفت: سهام مبادله شده متعلق به ۱۶۶ شرکت بوده طی هفته گذشته در بورس منطقه‌ای همدان ۶۷ کد معاملاتی جدید ایجاد شد.

مدیر بورس منطقه ای همدان عنوان کرد: شاخص کل قیمت در هفته گذشته معادل ۹۴ هزار و ۷۹۶ واحد بود که نسبت به هفته ماقبل آن، ۷۲۸ واحد کاهش یافت.