به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی روز شنبه در دیدار اعضای ستاد سلامت استان قزوین که به مناسبت هفته سلامت برگزار شد، با تأکید بر اینکه پیشگیری برای ارتقای سلامت جامعه ضرورت دارد، اظهار کرد: کاهش تراکم جمعیت در حوزه درمانی نیازمند آن است که در بحث پیشگیری سرمایه گذاری و فرهنگسازی بیشتری انجام دهیم.
وی با بیان اینکه هنوز فرصتهای بیشماری در حوزه پیشگیری وجود دارد که مورد استفاده قرار نگرفته است، خاطرنشان کرد: پیشگری نقش مهمی در جلوگیری افراد از ابتلا به بیماریها دارد و ارتقای آگاهی جامعه برای داشتن تغذیه مناسب در همین راستا قرار دارد و معضلات حوزه درمانی را کاهش میدهد.
امام جمعه قزوین بر ضرورت نظارت در حوزه بهداشت و درمان تأکید کرد و افزود: کتابهایی مانند «احکام السلطانیه ماوردی» در فرهنگ دینی ما تألیف شدهاند که قدمت هزار ساله دارند و در آن آموزشهای دقیقی در حوزه بهداشت ارائه کرده است که نشان دهنده قدمت بهداشت در فرهنگ ما است.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین عنوان کرد: با این قدمت و فرهنگ غنی که ما در حوزه بهداشت و درمان داشتهایم نباید امروز اروپاییها پرچمدار این حوزه شوند و ما از آنها الگوبرداری کنیم؛ در حالی که زمانی مستشرقین از منابع و کتب علمی ما بهرهبرداری کردهاند و امروز همانها را به ما عرضه میکنند.
وی به معضلات و مشکلاتِ بیماریهای صعبالعلاج برای خانوادهها اشاره کرد و یادآور شد: بیماریهای صعبالعلاج همه اعضای خانواده را درگیر میکند و مشکلات بیشماری برای جامعه درمانی به همراه میآورد و اینها نشان میدهد بر روی نظارتها و پیشگیریها میباید بیشتر کار کنیم.
آیتالله عابدینی در ادامه به اهمیت اعتمادسازی و جلوگیری از آسیب به اعتماد مردم در حوزه بهداشت و درمان اشاره و تأکید کرد: باورها و اعتماد مردم در حوزه سلامت نباید آسیب ببیند؛ باید آگاهی کامل نسبت به داروهایی که به بازار عرضه میشود و زمینههای درمانی آن وجود داشته باشد.
امام جمعه قزوین با تأکید بر اینکه نباید بین طب سنتی و طب مدرن تقابل به وجود بیاید، یادآور شد: باید از ظرفیتهای طب سنتی و طب مدرن استفاده کرد و اجازه نداد بین این دو شیوه درمان تقابل و ستیز به وجود بیاید چرا که خیلی جاها نیازمند طب سنتی و در بسیاری دیگر نیز نیازمند طب مدرن هستیم.
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