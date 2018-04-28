هشتمین پرواز آزمایشی نیوشپارد انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، شرکت Blue Origin قصد دارد روز یکشنبه نخستین ماموریت فضایی آزمایشی خود در سال جاری میلادی را انجام دهد. این شرکت که به جف بزوس تعلق دارد یک ماموریت بی سرنشین دیگر از مقر آزمایش وست تگزاس انجام می دهد.

درهمین راستا جف بزوس گفت: برنامه های هشتمین پرتاب آزمایشی «نیوشپارد» درحال انجام است.

به گفته سخنگوی شرکت اگر این آزمایش به خوبی انجام شود، نیوشپارد در سال جاری می تواند پروازهای سرنشین دار انجام دهد.

«نیوشپارد» ترکیبی از موشک وکپسول فضایی است و بلو اوریجین قصد دارد با ساخت آن مسافران و محموله های آزمایشگاهی علمی را به مدار زمین ببرد و بازگرداند. موشک و کپسول فضایی این ترکیب قابل استفاده هستند.

کپسول مذکور با کمک پاراشوت فرود می آید و از سوی دیگر موشک نیز به طور عمودی و با کمک موتور به آرامی روی زمین می نشیند.

به هرحال به گفته بزوس «نیوشپارد» هم اکنون ۷ آزمایش انجام داده است. در آخرین آزمایش نیز از کپسول Version ۲.۰ استفاده شد که یک پنجره بسیار بزرگ دارد. تا به امروز تمام آزمایش ها بدون خدمه انجام شده است.