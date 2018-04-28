۶ تکواندوکار اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابتهای انتخابی تیم ملی تکواندو و معرفی هشت تکواندوکار برتر اوزان مختلف، کادر فنی تیم ملی تشکیل جلسه داد و در پایان با حذف دو وزن ۶۳- کیلوگرم و ۷۴- کیلوگرم اسامی شش تکواندوکار اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا را معرفی کرد.

براساس تصمیم فریبرز عسگری سرمربی تیم ملی تکواندو، آرمین هادی پور در وزن ۵۴- کیلوگرم، فرزان عاشورزاده در وزن ۵۸- کیلوگرم، امیرمحمد بخشی دروزن ۶۸- کیلوگرم، مهدی خدابخشی در وزن ۸۰- کیلوگرم پوریا عرفانیان در وزن ۸۷- و سعید رجبی در وزن ۸۷+ کیلوگرم در ترکیب ثابت تیم ملی تا کنون قطعی شده است.

رقابتهای قهرمانی آسیا در هشت وزن قانونی برگزار شده و هر کشور می تواند در ۶ وزن نمایندگان خود را به این مسابقات اعزام کند. ضمن اینکه سجاد مردانی، حمیدرضا هادیان،ابراهیم صفری، سروش احمدی، احمد محمدی، مهدی جلالی، سالار وحیدی، مهدی اسحاقی و علیرضا علیاری که سال گذشته با کسب مدال در ریاست فدراسیون جهانی(ازبکستان) جواز حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را کسب کردند، نیز در اردو باقی خواهند ماند. این نفرات در صورت کسب مدال تنها امتیاز رنکنیگ را دریافت می کنند و امتیاز آنها در رده بندی تیمی محاسبه نمی شود.

بیست و سومین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا سوم تا پنجم خردادماه در ویتنام برگزار می شود.