باند ۲۹ راست مهرآباد به زودی افتتاح می شود

رحمت الله مهابادی در حاشیه امضای تفاهم نامه همکاری با معاونت علمی ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره باند ۲۹ راست فرودگاه مهرآباد گفت: احداث این باند به پایان رسیده و از آنجایی که استانداردهای هوانوردی سیویل بسیار حساس است، سازمان هواپیمایی کشوری در حال بررسی این استانداردهاست و به زودی با حضور مقامات به بهره برداری می رسد.

وی همچنین درباره پروژه هایی که امروز به بهره برداری رسید، تصریح کرد: در این جلسه از ۲۲ پروژه که مبتنی بر آی تی و مخابرات هوانوردی است، بهره برداری کردیم که یک گام به سمت هوشمند شدن فرودگاه هاست.

وی هدف از امضای این تفاهم نامه را عملی کردن منویات مقام معظم رهبری برای حمایت از تولید داخل دانست و گفت: حرکت های ما پیش از این در زمینه حمایت از تولید کالای ایرانی در زمینه صنایع فرودگاهی، نظام مند نبود و به همین دلیل علاوه بر آنکه چند کار موفق داشتیم، تعدادی از اقدامات ما ناموفق هم بوده و در دوره ای حتی برگشت به عقب هم داشتیم.

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران تأکید کرد: کاری که امروز با امضای این تفاهم نامه انجام شد، ساختار دادن به فعالیت های علمی در زمینه صنایع هوانوردی است که در حوزه هوانوردی سیویل با توجه به اینکه ایمنی هوانوردی باید تحت استانداردهای بین المللی باشد، از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

مه آبادی یادآور شد: در صنایع هوانوردی سیویل با یک کالا یا یک خدمت روبه رو نیستیم بلکه بیشتر از جنس ایده، پیشنهاد و ادعاست. این هم فرصت است و هم تهدید. ممکن است ایده ها به هدف برسد که پیشرفت است و ممکن است ادعاها به واقعیت تبدلی نشود که هدررفت هزینه هاست. بنابراین این تفاهم نامه را امضا کردیم تا درگاه واحدی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجاد شود و پیشنهادهایی که امکان عملیاتی شدن دارند، از طریق این معاونت به شرکت فرودگاه ها برای حمایت معرفی شوند.