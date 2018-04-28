انتشار فراخوان برای حضور در اپرای عروسکی «عشق»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه گروه آران، بهروز غریب پور نویسنده و کارگردان و سرپرست گروه اپرای عروسکی آران طی فراخوانی به منظور کشف استعدادهای جدید در عرصه خوانندگی و با هدف شناسایی استعدادهای دیده نشده و معرفی آنان در اپرای «عشق» (شیخ صنعان) از علاقه‌مندان به این عرصه دعوت به همکاری کرد.

بهروز غریب پو طی فراخوانی اعلام کرد:

«به منظور کشف استعدادهای جدید در عرصه خوانندگی و معرفی آنان در اپرای «عشق» (شیخ صنعان) جدیدترین اثر اپرایی گروه آران آماده دریافت فایل های صوتی علاقه مندان به این عرصه هستیم. بی تردید از میان بهترین افراد چه خواننده های زن و مرد و متناسب با نقش های مختلف همچون همیشه کسانی انتخاب شده و حذف افراد دیگر دلایلی به جز نامتناسب بودن صدایشان با نقش ها نخواهد داشت.

فایل صوتی فقط آواز ایرانی و آواز کلاسیک غربی باشد و ارسال تصنیف خوانی ضرورتی ندارد.»