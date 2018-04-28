به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی دانافر ظهر امروز در نشستی خبری با بیان اینکه برنامهریزیهای آموزش و پرورش استان یزد بر اساس سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزشی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، برنامه ششم توسعه و ... انجام میشود، اظهار داشت: اجرای متوازن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از رویکردهای اصلی ما است.
وی بیان کرد: ارتقاء سطح مدارس به عنوان کانون اصلی آموزش، توسعه مشارکت در آموزش و پرورش و ... نیز از برنامه های امسال است و در تلاش هستیم تا مدارسی در تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بسازیم.
دانافر تاکید کرد: تحقق ایجاد مدارس در تراز سند تحول بنیادین، نیازمند پیشنیازهایی است به عنوان مثال باید اجازه دهیم مدیران مدارس آزادانه و با قدرت بیشتر مدارس را به پیش ببرند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش نباید یک نظام آموزشی صرف باشد بلکه لازم است ابعاد مختلف فرهنگی، مهارت آموزی، تربیتی، دینی، ورزشی، هنری و آموزشی را مدنظر داشته باشد.
دانافر همچنین بیان کرد: باید تلاش کنیم همه افراد جامعه به نوعی در اداره آموزش و پرورش مشارکت داشته باشند از اینرو ارتقاء نقش مشارکت خانواده، توسعه مشارکت دانش آموزان از طریق تقویت تشکلهای دانش آموزی، تقویت سمنها و انجمنهای صنفی معلمان، تقویت مدارس غیردولتی، تجهیز و توسعه فضاها و محیطهای یادگیری و ... ضرورتی اساسی است.
وی همچنین اظهار داشت: جوانگرایی و استفاده از ظرفیت بانوان نیز از رویکردهای آموزش و پرورش استان یزد است و تلاش می کنیم در حوزههای مدیریتی و فراتر از سطح مدیران مدارس از ظرفیت آنها استفاده کنیم البته باید در این مسیر انتخابهای درست انجام شود در غیر اینصورت هم سیستم و هم افراد آسیب خواهند دید.
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشارکت آموزش و پرورش استان یزد در بحث اسکان مسافران نوروزی بیان کرد: امسال ۱۶۱ هزار و ۲۹۹ مسافر در قالب ۴۴ هزار و ۹۱۶ خانوار از ۲۸ اسفند ۹۶ تا ۱۲ فروردین ۹۷ در مدارس و مراکز اقامتی آموزش و پرورش استان یزد اسکان یافتند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از موارد مهمی که هماکنون از سوی آموزش و پرورش در حال پیگیری است را معوقات معلمان حق التدریس اعلام کرد و افزود: با جدیت در تلاش برای به روزرسانی معوقات هستیم و تلاشها و پیگیریهای مستمر هر هفته در حال انجام است.
دانافر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه امسال ۱۴۶ سربازمعلم در آموزش و پرورش استان یزد به کار گرفته میشوند، اظهار داشت: از همین امروز شرایط جذب این افراد در سایت آموزش و پرورش استان یزد قرار میگیرد.
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