اتابک نادری مدیر امور تئاتر استان های اداره کل هنرهای نمایشی درباره وضعیت حمایت مالی از فعالیت های تئاتری در استان ها و مطالبات باقیمانده از سال ۹۶ به خبرنگار مهر گفت: برنامه مدون ما برای حمایت از تولیدات تئاتر و همچنین حمایت از گروه های نمایشی در سال جاری نیز وجود دارد که هنوز در قالب تفاهم نامه ابلاغ نشده است. این تفاهم نامه ها تا آخر خرداد سال جاری به استان ها ابلاغ می شود.

وی در ادامه اعلام کرد: هنوز تئاتر استان ها از سال گذشته مطالباتی را دارند که این مطالبات حدود ۳ میلیارد تومان است.

مدیر امور تئاتر استان های اداره کل هنرهای نمایشی با بیان اینکه بودجه حمایتی از تئاتر استان ها در ۲ قالب تفاهم نامه و مشارکت دوجانبه ارایه می شود، توضیح داد: در بخش تفاهم نامه بودجه مستقیما به تئاتر استان ها پرداخت می شود و در بخش مشارکتی نیز بخشی از بودجه برگزاری جشنواره ها و رویدادهای تئاتری نظیر جشنواره های تئاتر خیابانی مریوان و تئاتر کودک و نوجوان همدان از سوی اداره کل هنرهای نمایشی تقبل می شود.

نادری درباره اینکه چه مقدار از تعهدات مالی اداره کل هنرهای نمایشی در خصوص فعالیت های تئاتر استان های مختلف پرداخت شده است، اظهار کرد: بودجه بخش های مشارکتی کاملا پرداخته شده است ولی در بخش تفاهم نامه ها حدود یک چهارم بودجه پرداخت شده و مابقی مطالبات که حدود ۳ میلیارد تومان است، هنوز پرداخت نشده است.

وی تأکید کرد: طی گفتگوهایی که معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیرکل هنرهای نمایشی داشتند، قرار است تا پایان خرداد این مطالبات نیز پرداخت شود.

مدیر امور تئاتر استان های اداره کل هنرهای نمایشی درباره تأثیر تأخیر در پرداخت بودجه حمایتی به تئاتر استان در فعالیت تئاتری سال جدید استان های مختلف، گفت: وجود مطالبات سال گذشته تأثیری در فعالیت های سال جدید تئاتر استان ها ندارد زیرا حمایت از گروه ها و تولیدات تئاتری در استان ها، نگاه همیشگی ما است و بودجه این فعالیت ها نیز از بودجه سال ۹۷ پرداخت می شود.

نادری درباره برنامه های مدنظر در زمینه ساخت سالن و پلاتوی تئاتر در استان های مختلف، یادآور شد: ما انجمن ها و هنرمندان تئاتر استان ها را ترغیب می کنیم تا مشارکت نهادهای فرهنگی را به منظور راه اندازی پلاتوهای تئاتری جذب کنند. این اتفاق در استان کردستان و آذربایجان شرقی در سال جاری رخ می دهد.