به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ احمد کرمی اظهار داشت: در پیگیری‌های اطلاعاتی و پلیسی مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان همدان، مشخص شد فردی قصد دارد محموله قابل توجهی از انواع کالای قاچاق را با یک دستگاه تریلر از یکی استان‌های جنوبی به استان قم منتقل کند که بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در ادامه با هماهنگی مقام قضائی، مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان به محور مواصلاتی استان اعزام و موفق شدند تریلر موصوف را شناسایی و راننده را دستگیر کنند.

سرهنگ کرمی ادامه داد: مأموران برای بررسی دقیق‌تر خودروی مذکور را به اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان منتقل کردند که در بازرسی اولیه مشخص شد تریلر حامل محموله دکوری و ظروف آشپزخانه بوده است اما پس از شمارش کالا و مطابقت با اسناد ارائه شده، کالاهایی دیگری شامل انواع ظروف سرامیکی و دستمال تنظیف در کانتینر را کشف کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان اضافه کرد: ماموران در تحقیقات بعمل آمده موفق شدند صاحب کالا را نیز شناسایی و دستگیر که در بازجویی صورت گرفته از وی مشخص شد کالاها را ۴ ماه قبل از کشور چین خریداری و توسط یکی از شرکت‌های بازرگانی ترخیص کرده است.

کرمی ارزش ریالی کالای قاچاق را ۴ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال اعلام و بیان داشت: در نهایت متهمان به انضمام پرونده متشکله برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی که پس از صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.