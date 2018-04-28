انهدام باند تهیه و توزیع موادمخدر در البرز/ دستگیری ۳ سوداگر مرگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت پلیس، سردار عباسعلی محمدیان اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز محرز شد که یکی از عناصر قاچاقچی با همدستی دو نفر دیگر قصد دارند مقادیر قابل‌توجهی مواد مخدر را از رابطان خود در تهران تحویل گرفته و جهت توزیع و فروش به کرج منتقل کنند.

وی در ادامه افزود: پس از رصد تحرکات اعضای باند زمانی که متهمان با استفاده از دو دستگاه خودرو سمند و پژو ۴۰۵، قصد انتقال مواد از تهران به کرج داشتند در یک فرصت مناسب با سرعت عمل مأموران غافلگیر شده، و خودرو آن‌ها در محدوده گرم‌دره توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان البرز تأکید کرد: در بازرسی از خودرو سمند، مقدار ۲۸ کیلو و ۴۰۰ گرم ماده مخدر تریاک و ۱۰۲ کیلوگرم ماده مخدر حشیش کشف شد.

وی گفت: متهمان پس از انتقال به پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز، در بازجویی‌های تکمیلی مأموران به محل دپو مواد مخدر در تهران اعتراف کردند که با هماهنگی پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ به مکان موردنظر اعزام و در بازرسی از مخفیگاه آن‌ها مقدار ۳۹ کیلو و ۱۵۰ گرم تریاک و یک کیلو و ۳۰ گرم حشیش با لفافه کشف و در این رابطه سه سوداگر مرگ دستگیر شدند.